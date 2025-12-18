Netflix豪擲近1億搶下WBC日本轉播權 大谷翔平是關鍵

Netflix17日宣布，將以直播與隨選（On-demand）方式播出經典賽全部47場比賽。美聯社

明年3月登場的第6屆世界棒球經典賽 （WBC），日本 球迷將迎來前所未見的觀賽模式。大型串流平台Netflix 取得日本獨家轉播權，電視台則連錄播都未列入規畫。這項決定震撼日本球迷，「大谷翔平效應」被認為是背後關鍵因素。

日媒Sponichi Annex報導，Netflix昨天宣布，將以直播與隨選（On-demand）方式播出經典賽全部47場比賽；至於在地面電視（無線電視台）的轉播，包括錄播在內，目前沒有任何播出計畫。

Netflix內容副總裁坂本和隆表示，「希望能大幅改變體育賽事的觀賞體驗。不僅鎖定年輕族群，也希望吸引核心球迷以外的一般觀眾。」Netflix也表示，在經典賽期間，計劃與地方政府等單位合作，在日本隊「侍JAPAN」球員的出身地舉辦戶外轉播活動。

Netflix今年8月26日宣布取得經典賽日本地區的獨家轉播權，這項消息不但讓球迷震驚，也讓許多相關人士感到意外。

負責主辦日本賽事的讀賣新聞社當時發布新聞稿表示，「2023年上一屆經典賽的東京分組賽事，WBCI（世界棒球經典賽公司）透過本社，將國內的轉播權授予多家民營電視台及海外串流平台，使地面電視得以直播。然而，本屆賽事，WBCI並沒有經由本社，而是直接將包括東京分組在內所有賽事的日本播出權授予Netflix。」

日本體育媒體Sports Graphic Number報導，對於Netflix能夠搶下日本獨家轉播權，前洋基隊口譯、與美國職棒大聯盟（MLB）相當熟悉的Kota分析，這次決定背後，與大谷翔平有深刻關聯。

Kota表示，「經典賽主辦方認為，大谷翔平帶動的棒球熱潮目前正處於高峰期，像他一樣的球員，未來不可能再出現第二個。或許還會有第二個山本由伸、第二個佐佐木朗希，但絕對不會再有第二個大谷翔平。」

她表示，「因此他們想，現在不做就來不及了，大谷也已經31歲了，接下來會發生什麼也說不準，因此才會抱著『現在能賺多少就賺多少』的心態吧。」

從商業角度來看，日本被視為「大谷效應」能夠獲得最大效益的重要市場。今年3月道奇隊與小熊隊在東京巨蛋舉行開幕系列賽期間，Kota擔任ESPN的協調員。她表示，日本球迷購買周邊商品的人潮，讓轉播團隊全都嚇一跳。「MLB現在真的把日本當成ATM（提款機）了。」

Kota說，其實MLB創設經典賽的初衷，是抱著「把棒球推廣到全世界」的目標。2006年成功舉辦第一屆經典賽，還派遣知名球員擔任棒球大使，到棒球運動發展相對較慢的地區指導棒球、捐贈器材等。「然而，MLB逐漸把經典賽商業化，或者說，他們開始將經典賽視為一項非常賺錢的活動，而轉變的關鍵就是上一屆經典賽。」

上一屆賽事，「侍JAPAN」在決賽擊敗美國隊，由當時效力天使隊的大谷翔平登板關門，三振前隊友「鱒魚」楚勞特（Mike Trout），使日本時隔14年拿下第3冠。那一瞬間被譽為載入史冊的經典畫面。

根據MLB數據，包含日本、美國與台灣賽區內的全部比賽，2023年經典賽總收益達到9000萬至1億美元，創下歷屆最高紀錄。觀眾總人數來到130萬6414人，刷新歷史新高。商品銷售、贊助合約收入也全面改寫紀錄。

根據相關消息，上一屆經典賽在日本的電視轉播費約為30億日圓；而Netflix為了取得日本獨家轉播權，支付的金額高達150億日圓（約9640萬美元）。

Kota表示，「從這個金額差距看來，（把獨家轉播權給Netflix）大概是正確的判斷吧。」

Netflix近年來積極進軍體育轉播領域，接連取得世界摔角娛樂（WWE）的全球轉播權，以及美式足球聯盟（NFL）、拳擊賽的重點賽事轉播權；同時也拿下2027年與2031年女子足球世界盃在美國與加拿大的賽事轉播權。

Kota分析，Netflix拿下日本獨家轉播權不是突然的計畫，而是至少佈局2年以上，甚至可能在2023年上一屆賽事剛結束後，就開始鎖定轉播權，畢竟Netflix是全球最大影音串流平台，各方面都相當有自信。

上一屆經典賽，分組預賽在東京巨蛋舉行，接著日本隊在東京巨蛋與從台灣賽區晉級的球隊進行8強賽，之後才前往美國舉行決賽。然而，明年的第6屆經典賽，東京僅舉辦預賽，包括日本隊在內的所有球隊，只要晉級8強，就將去美國邁阿密比賽。

Kota分析，MLB可能希望儘早把比賽移到美國，更有利於球員調整狀態。MLB當然希望頂尖球員能夠參加經典賽，但也擔心受傷風險。「至於日本，他們大概認為，既然已經拿到Netflix的巨額轉播費，日本只要負責一開始的比賽就夠了。」