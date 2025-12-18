我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美核心通膨放緩 2021年初以來最低 美股期指漲幅大

年底前把握「投資收益節稅」 專家：避開隱藏陷阱

地產富豪嗅到次貸危機：資料中心尚無大型成功出場案例

編譯陳律安／綜合外電
Leon資本集團創辦人迪里昂警示次貸危機。(歐新社)
Leon資本集團創辦人迪里昂警示次貸危機。(歐新社)

Leon資本集團創辦人迪里昂（Fernando de Leon）曾看出一些次貸危機即將爆發的早期跡象，也善於處理銀行手上的問題資產，這些寶貴的經驗助他在新冠疫情期間做出正確的判斷，因而發了財。

他說：「在2021年，我們出售了總值數十億美元的不動產，因為當時價格很高，這是低利率、房市狂熱、以及不良誘因帶來的結果」，之所以決定「部分在於了解資金來源。你會看到一些根本不該跨入的參與者...當他們也出價、且相關影響逐漸發酵，你會開始見到市場價格扭曲。」

如今，迪里昂表示，他也開始在資料中心市場見到類似現象。他說，當黑石（Blackstone）、KKR、貝恩資本（Bain Capital）等大咖都搶進這塊市場，他選擇在場邊觀望。

他說，「我覺得資料中心題材有些說不通，一座資料中心估值就要100億美元，對吧？首先，到目前為止，根本沒有超過40億或50億美元的成功出場案例，也看不到可對照的同業案例，這點讓我相當憂心」。

「然後我看到大型科技公司，那些舉世最大的企業、市值高達4兆美元的公司說，『我不想持有這些資產，我不想它們出現在我的資產負債表上。』於是我問，為什麼呢？為什麼這些大企業不這麼做？」「「對大型雲端業者來說，現在一切都押在AI業務上，因此他們的態度是：『不用我們來蓋、也不用我們出錢，你來建、你來融資。』」

迪里昂推測，這些資料中心內部所承載的人工智慧技術，很快就會變得過時。畢竟，AI的設計宗旨就是讓一切更有效率，包括它自己。資料中心的價值不在於那四面牆，而在於裡頭裝的是什麼。

他也懷疑，開發商所仰賴的15年、20年長期租約，其實是所謂的「瑞士起司式」租約—也就是隨時間推移，合約裡會出現愈來愈多漏洞。

迪里昂表示，他最大的憂慮在於，大型私募資本投資人所管理的資金，往往來自教師、警察與消防員等職業的退休金基金。

他說：「當他們宣稱『我要持有這項資產，再把它回租給大型雲端業者』時，其實是在拿別人的錢冒險。」

退休金 AI 疫情

上一則

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

下一則

Coinbase宣布大轉型：進軍股票與預測市場 打造全能型金融平台

延伸閱讀

拆東廂建宴會廳涉國安？白宮改建不喊停

拆東廂建宴會廳涉國安？白宮改建不喊停
全球影子銀行資產飆增 去年突破250兆美元 警報響起

全球影子銀行資產飆增 去年突破250兆美元 警報響起
聖誕樹燈開著不關恐有火災風險 一異狀是危險警訊

聖誕樹燈開著不關恐有火災風險 一異狀是危險警訊
美盈證券攜手黑石集團舉辦高端投資私享會

美盈證券攜手黑石集團舉辦高端投資私享會

熱門新聞

美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

2025-12-13 09:44
專家認為股六債四投資策略已死，建議把債券換成另外兩種資產。歐新社

還在股六債四？專家籲債券換成這2種資產 報酬率直接翻倍

2025-12-17 10:37
世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，2026年走勢或取決於三大情境，其中漲勢最樂觀的高達15%至30%。圖為東京一家銀樓的員工展示金條。（路透）

世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

2025-12-12 10:05
資深科技投資人貝克（Gavin Baker）說，一旦Google TPU失去成本優勢，可能會重塑AI產業的競爭格局與經濟模式。路透

Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

2025-12-12 11:20
白宮AI事務主管薩克斯表示，中國已拒絕採購輝達H200晶片。（路透）

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買Nvidia H200晶片

2025-12-14 08:10
摩根大通預測，2026年人工智慧（AI）支出將再創新高，從「七大巨頭」科技公司的資本支出計畫研判，其中兩家可望獲致最高的AI投資報酬率，成為明年漲相最佳的首選AI概念股。（路透）

2026首選AI股除Alphabet外還有誰？小摩：別小看這支落後股

2025-12-13 07:10

超人氣

更多 >
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏