金價飆漲…中礦企豪擲10億元現金海外購金礦

記者黃雅慧／即時報導
在國際金價高居不下之際，中國礦業巨頭仍在加碼購買海外金礦。(路透)
在國際金價高居不下之際，大陸礦業巨頭洛陽鉬業日前發布關於收購金礦項目的公告：公司將以總計10.15億美元現金對價收購加拿大礦業企業Equinox Gold Corp.（以下簡稱EQX）位於巴西三個金礦資產（其中一筆包括兩座金礦）的100%權益。前述資產合計持有黃金資源量為501.3萬盎司。分析認為，陸礦企頻加碼金礦背後，是金價的不斷攀升。

時代財經報導，洛陽鉬業相關人士表示，本次交易預計於2026年第1季完成交割，尚需獲得巴西反壟斷機構和中國相關監管部門的審批。本次交易完成後，公司金的年產量預計增加8噸。

洛陽鉬業董事長兼首席投資官劉建鋒表示，洛陽鉬業看好黃金資產的長期市場前景。此次交易是公司落實「銅金雙極」併購戰略的重大舉措。該項目將與洛陽鉬業巴西鈮磷資產形成良好協同效應，進一步深化在南美的資源佈局。

這並非洛陽鉬業首次購買海外礦產，洛陽鉬業在6月26日宣布完成對Lumina Gold上市公司的收購交易，從而獲得厄瓜多凱歌豪斯金礦（Cangrejos Project）100％的股權。

Wind數據顯示，年初至今，COMEX黃金累計漲幅超65%，滬金漲幅也達58.14%。

今年以來，有不少大陸礦企選擇加碼金礦：江西銅業近期正提高價格收購索爾黃金100%股份；盛屯礦業擬以約1.9億美元自有或自籌資金收購加拿大Loncor公司100%股權，後者核心資產為剛果（金）的Adumbi（阿杜姆比）金礦項目；紫金礦業完成對哈薩克斯坦Raygorodok金礦項目的收購交割，現已持有該金礦100%權益，此前也完成對Newmont Corporation（紐蒙特公司）旗下加納Akyem（阿基姆）金礦項目的收購。

廣發期貨貴金屬研究員葉倩寧分析，在金價高位運行的過程，礦企紛紛通過國際化佈局與資源儲備來增強公司盈利能力。但收購金礦和投產前期需面臨巨額投入，金價上漲使金礦報價「水漲船高」，在較長的開發週期中將對企業經營和財務管理帶來挑戰。

英國金融時報稍早曾報導，標普與Mergermarket數據顯示，大陸去年發動十起規模破1億美元的礦產收購行動，為2013年來最多。格里菲斯大學亞洲研究所的另一項研究也發現，中國大陸2024年的海外礦產投資與建設行動，至少是近12年來最積極。

金價 巴西 加拿大

