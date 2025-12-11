我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創造AI的科技巨頭們 獲時代雜誌選為年度風雲人物

Nextdoor飆漲近50% 伯樂是專造妖股的他

美勞動市場疲弱？KPMG：鮑爾的判斷 可能有損Fed公信力

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
KPMG經濟學家史汪克表示，Fed主席鮑爾對勞動市場的解讀可能錯誤，將有損Fed威信。 美聯社
KPMG經濟學家史汪克表示，Fed主席鮑爾對勞動市場的解讀可能錯誤，將有損Fed威信。 美聯社

美國勞工部11日公布，上周首次請領失業金人數意外升至23.6萬人，增加4.4萬人，是2020年3月以來新冠疫情爆發以來最大增數。聯準會（Fed）主席鮑爾10日也示警，美國勞動市場可能比官方數據顯示的還要大幅放緩。但KPMG首席經濟學家史汪克（Diane Swonk）卻認為，鮑爾有可能下錯結論，且這麼做可能損害Fed在打擊通膨上得來不易的公信力。

財星雜誌（Fortune）報導，史汪克表示，她認為鮑爾將企業聘僱的放緩視為一種需求減弱的跡象，且必須透過降息抵銷。但如果這種減弱是其實是受到結構性的力量所帶動，尤其是人工智慧（AI）採納和移民的大幅減少，那麼降息將無法修復這項根本問題，且可能導致通膨惡化。

因為如果就業負成長是因為自動化取代勞工，或勞動力下滑是因為移民，那麼降息將只能做到刺激需求，但無法創造勞工或推翻企業已經做好的自動化決定。

史汪克說：「如果就業疲軟更多是因為AI和移民限制，而不是需求疲軟，鮑爾將使Fed打擊通膨的公信力面臨風險。」

在利率政策會後記者會上，鮑爾承認，AI可能會是勞動市場降溫背後的部分原因，因為亞馬遜等大型雇主已將暫停招募和裁員的原因連結到自動化。但他強調，「這還不是一個大原因」，並表示，這波科技變革所摧毀的就業最終是否會比創造的還多，目前還難以判斷。他也提到，因為移民和參與率的下滑，勞動供應大幅減少。

鑒於美國的財政背景，這次的誤判可能變得特別危險。史汪克表示，「去年為了減稅所做的財政擴張，將顯現在明年初破紀錄的退稅規模」，而這筆意外之財將可能「進一步加深通膨」。同時，美國的聯邦政府負債也預料將自二戰以來首次超越國內生產毛額（GDP）的規模。

史汪克並指出，Fed的可信度也正面臨來自內部歧見日增的挑戰。她表示，這次會議有六名與會官員希望維持利率不變，市場也公開對鮑爾的意圖轉鷹不予理會，押注Fed未來將繼續降息。鮑爾現在似乎是委員會較偏鴿派的聲音之一，讓人質疑起Fed未來的政策方向，如果政府任命的新主席立場和理事米倫一樣偏向積極寬鬆。

史汪克預期，Fed明年初將暫停降息，但如果通膨無法如預期一樣降溫，「債市可能會變得對降息更加不安」。

鮑爾 降息 移民

上一則

Nextdoor飆漲近50% 伯樂是專造妖股的避險基金經理人

延伸閱讀

資金市場一再緊張 Fed重啟短債購債 規模超預期

資金市場一再緊張 Fed重啟短債購債 規模超預期
聯準會宣布降息1碼 暗示短期可能不會再降

聯準會宣布降息1碼 暗示短期可能不會再降
Fed新主席大熱門 哈塞特：若獲任命 決策不屈服政治壓力

Fed新主席大熱門 哈塞特：若獲任命 決策不屈服政治壓力
2026美股前景看俏：5170億活水來了 退稅行情將啟動

2026美股前景看俏：5170億活水來了 退稅行情將啟動

熱門新聞

大賣空貝瑞再發文說OpenAI是下一個網景。（取材自貝瑞substack）

OpenAI是下一個網景？「大賣空」本尊貝瑞再發聲 暗示亡之者必微軟

2025-12-06 08:10
美國經濟和股市似正走到轉折點，前路吉凶不明。有人警告人工智慧（AI）泡沫蠢蠢欲爆，也有人駁斥。無論如何，專家建議投資人檢視自己的風險容忍度，據此作是否獲利了結出場的決定。（路透）

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

2025-12-06 14:27
數據顯示，英特爾上季PC獨立GPU市占率首度站上1%。（路透）

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

2025-12-03 07:20
美國紐約證券交易所。(路透)

美國會裡誰是股神？新近研究發現這群人是投資導師

2025-12-06 10:25
黃仁勳。(路透)

黃仁勳坦言倒閉恐懼未消失 至今仍1周工作7天

2025-12-06 12:21
Vingroup自成商業生態體系，版圖跨足房地產、科技、工業、汽車、教育、醫療、通信、零售業等領域，可謂掌控越南經濟運作。(路透)

從賣泡麵到掌控越南經濟 東南亞第二富豪傳奇人生

2025-12-03 21:18

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
旅遊網紅教1技巧 搭機隨身行李超重不會被加罰錢

旅遊網紅教1技巧 搭機隨身行李超重不會被加罰錢
華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺