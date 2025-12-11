Nextdoor飆漲近50% 伯樂是專造妖股的避險基金經理人

獲避險基金EMJ資本創辦人傑克森看好的Nextdoor，股價在10日一度狂漲49%，儼然又有一檔股票因傑克森的金口，成了迷因股。 美聯社

社區型社群網路業者Nextdoor控股公司股價10日盤中一度飆漲49%，寫四年多來最大漲幅，美國股市顯然又出現一支迷因股 ，主要拜一名避險基金創辦人的慧眼所賜。而這位避險基金經理人，先前才讓一家名稱也有door一字的公司股票成了迷因股。

彭博資訊報導，避險基金EMJ資本創辦人傑克森（Eric Jackson）十分看好Nextdoor的發展，他形容Nextdoor是「市面上最為人誤解的平台之一」，外界尚未體認到它的人工智慧（AI ）潛力。

傑克森表示，華爾街 許多人仍將這家公司視為不過是一家低成長的地方廣告事業，但事實上，「它在AI時代坐擁數一數二無可取代的身分圖譜。」他表示，該平台的核心優勢在於，觸及逾百萬戶身分已實際驗證的家庭，且沒有機器人在上面。

傑克森看好的公司股價已一飛沖天，例如房地產線上買賣平台Opendoor今年來累計狂飆逾360%，不折不扣成了一檔也有人稱「妖股」的迷因股，主要漲幅集中在6月獲傑克森唱多之後，只不過該股自9月觸頂後已回落逾30%。

EMJ資本9月也掀起Better Home & Finance飆漲176%的狂潮，被外界視為與迷因股網紅吉爾（Keith Gill）擁有同等的影響力。各界也正緊盯該避險基金吸引大量當沖客的持股組合。