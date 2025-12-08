傳美國準備放行H200出口中國 Nvidia股價聞訊漲逾2%

我的頻道

中央社華盛頓8日綜合外電報導
路透引述知情人士報導，美國商務部已準備好放行輝達（Nvidia）H200晶片出口到中國。路透
路透引述知情人士報導，美國商務部已準備好放行輝達（Nvidia）H200晶片出口到中國。路透

路透引述知情人士報導，美國商務部已準備好放行輝達（Nvidia）H200晶片出口到中國。美國媒體Semafor今天稍早率先披露相關消息後，輝達股價聞訊上漲2.2%。

美國總統川普與中國國家主席習近平10月底在韓國釜山達成貿易與科技戰休兵後，兩國關係出現緩和跡象。

知情人士告訴路透，美方官員認為，開放H200出口可在完全不出口美國晶片與出口最先進的Blackwell系列晶片之間取得折衷；若完全不出口美國人工智慧（AI）晶片，反而可能助長華為在中國本土推動AI晶片取代。

華府對中國的強硬派擔憂，更先進的AI晶片若出口至中國，恐協助中國大幅提升軍力，這正是前拜登政府對這類出口設限的主要原因。路透上月曾引述消息人士披露，川普政府考慮放行H200出口。

H200晶片於2年前發表，具備比前一代H100更多的高頻寬記憶體，可更快速處理資料。

根據非黨派智庫「進步研究院」（Institute for Progress）昨天發布的報告，H200效能是目前仍可合法出口中國的最先進晶片H20的近乎6倍。報告指出，若H200開放出口，中國AI實驗室將有能力打造效能接近美國頂尖AI超級電腦的系統，儘管成本將提高。

AI 輝達 川普

