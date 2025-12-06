無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

美國經濟和股市似正走到轉折點，前路吉凶不明。有人警告人工智慧（AI）泡沫蠢蠢欲爆，也有人駁斥。無論如何，專家建議投資人檢視自己的風險容忍度，據此作是否獲利了結出場的決定。（路透）

美國經濟和股市似正走到轉折點，前路吉凶不明。有人警告人工智慧（AI ）泡沫蠢蠢欲爆，崩盤在即；也有人歡呼AI將帶動經濟脫胎換骨，聯準會（Fed）又啟動一連串降息，美股 漲勢才剛開始，哪來的泡沫？

在這種情況下，美國股市的反應是：美股11月湧現巨大賣壓，隨後又強力反彈。這說明了後市展望有多麼混沌不明。

MarketWatch專欄作家韋德納建議，無論最後是多頭或空頭判斷正確，投資人現在務必依循基本投資原則行事。這個基本原則就是：風險容忍度。

換句話說，何時需要資金，決定你現在該採取什麼對策。其他的一切，不論是估值指標、Fed傳達什麼訊號、誰報的股票明牌，乃至於AI美麗遠景，先拋在一邊再說。

有時間放長線釣大魚的，可慢慢等幾十年後收割豐碩果實，承擔得起短期投資失利的後果，時間可療癒一切；但若未來幾年需要用錢，例如供子女唸大學、繳房貸頭期款或支應退休 生活費，就另當別論。

短期投資人和長期投資人的差別，並不在聰不聰明或有無獨到見解。差別在流動性。長期投資人可慢慢等，熬過最險惡的股價修正期。短期投資人可沒這種本錢，對他們而言，空頭市場不是帳面損失，而是亟需使用的錢就這麼憑空消失。

昔日教訓仍讓人心有餘悸。1999年網路股狂飆，估值高得令人流鼻血。思科、英特爾和美國線上（AOL）被視為數位時代「不容錯過」的贏家股。三年後，那斯達克綜合指數崩跌將近80%。

2025年的AI不是1999年的達康，是真實的，已用於產品，且有商業模式。但市場行情未必有邏輯可循，而是靠論述驅動。當前的論述是：AI將立即改造一切。但科技革命需要時間醞釀，絕非一蹴可幾。

美股這波漲勢由AI熱潮驅動，倘若剔除科技「七大巨頭」，那麼標普500指數今年來的漲幅便從超過16%腰斬至7%。這七家公司，包括蘋果、微軟、亞馬遜、Google母公司Alphabet、Meta、輝達和特斯拉，合計占標普500指數將近三分之一的市值和大約40%的報酬率。

這種漲勢失之狹隘，把集中風險包裝成創新。到某個時刻，超高估值必將受盈餘現實檢驗。到那時，10%至15%的回檔修正幅度，也許還是保守估計。

投資人該擔心嗎？那要看你歲數多大。若是靠投資利得度日，那麼下一波股價修正不是理論上的問題，而是收入危機。但不是人人現在都必須退場，投資決定應依據自訂的投資期限，而不是新聞標題。

Alpha世代和Z世代：30歲以下的投資人，還有40至50年的人生要過，可以承受風險，甚至有犯錯空間。對這群投資人而言，AI泡沫即使爆裂，也可能視之為買進機會。

千禧世代：30幾歲、40歲出頭仍在職場奮鬥的投資人，正在累積財富。股價劇烈波動會傷人，但時間也站在他們那邊。可繼續投資，但投資組合必須重新平衡。下一個十年的贏家股，也許和今天大不相同。

X世代：這群人將屆退休年齡，正接近流動性警戒區--育兒費、學費、奉養年邁雙親都要用錢。早該轉向安全穩當的投資，例如股票、債券各占50%的投資組合。

嬰兒潮世代和沉默的一代：年長者若靠投資收益過活，下一波股價修正可能帶來收入危機。建議現在就見好就收，獲利了結，落袋為安，資金轉進安全資產，然後等待風暴過去。