大屋中的一束陽光 當獄卒首次把世報交給我

黃仁勳遊說無效？SAFE法案阻Nvidia先進晶片銷中

串流版圖迎劇變 Netflix開價720億吃下華納片廠與HBO Max

編譯陳律安／綜合外電
Netflix砸下720億美元，對華納兄弟探索發動收購。路透
串流巨頭Netflix 5日宣布，已與華納兄弟探索達成協議，將以720億美元收購其片廠與串流服務HBO Max等資產，結束了與派拉蒙天空之舞與Comcast之間、對這批歷史悠久珍貴資產的爭奪戰。

按照協議，每位華納兄弟探索股東將可獲得每股23.25美元的現金，以及價值約4.50美元的Netflix股票，換算後華納的估值為每股27.75美元。以此計算，股權價值約為720億美元，若包含負債，整體企業價值約為827億美元。

Netflix將收購華納兄弟探索的電影製片廠與串流服務HBO Max。華納兄弟探索則會依原定計畫，推動分拆電視部門Discovery Global，該部門旗下擁有龐大的付費電視頻道版圖，包括TNT與CNN等。

近年來顛覆媒體產業的串流巨頭Netflix，將透過這樁鉅額交易攜手歷史悠久的華納兄弟片廠。華納以其龐大片庫聞名，從「綠野仙蹤」、到「哈利波特」系列，再到包括超人與蝙蝠俠在內的DC漫畫宇宙。交易也會把HBO Max的內容一併納入，包括「黑道家族」與「冰與火之歌：權力遊戲」等經典美劇

這樁收購案預計會在電視頻道業務分拆後完成，時程目前預估落在2026年第3季。

分析師指出，Netflix之所以推動收購，是因為想長期掌握熱門影視節目的版權，並在拓展遊戲業務、尋找新成長路徑之際，減少對外部片廠的依賴。

然而，這筆交易很可能在歐洲與美國遭遇強烈的反壟斷審查，原因是：Netflix這個全球最大的串流服務業者將買下另一家擁有HBO Max、並握有近1.3億訂閱用戶的競爭對手，勢必引發監管機關的高度關注。

英特爾前執行長基辛格。美聯社

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

2025-11-28 11:45
特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
數據顯示，英特爾上季PC獨立GPU市占率首度站上1%。（路透）

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

2025-12-03 07:20
圖為波克夏執行長巴菲特。美聯社

靠價值投資滾出巨富 巴菲特卻說沒人想學他 原因曝光

2025-11-27 13:04

