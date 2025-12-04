日經：黃仁勳示警中國推動AI版一帶一路企圖心

我的頻道

中央社紐約3日綜合外電報導
人工智慧（AI）晶片巨頭輝達執行長黃仁勳。美聯社
人工智慧（AI）晶片巨頭輝達執行長黃仁勳。美聯社

日經亞洲報導，人工智慧（AI）晶片巨頭輝達執行長黃仁勳表示，若美企坐視華為等中國競爭者主導市場，中國很快將會致力輸出AI技術到全球，包括推動類似「一帶一路」的AI計畫。

根據日經亞洲（Nikkei Asia），黃仁勳今天出席華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）活動時指出，管制輝達（NVIDIA）對中國出口晶片，等於美國「實際上讓出全球第二大AI市場」，對華為這些中國業者開發的技術保留發展空間，未來勢必在國際舞台與美國企業競爭。

黃仁勳說道：「中國市場難以取代。我們不該把整個市場拱手讓給他們（中企），應該加以爭取。」

他示警說，放棄中國市場將為本地業者保留空間，使中國有機會進一步向其他國家輸出先進技術，「我們也應該承認，華為是全球實力強大的科技公司之一。我們正與這家公司競爭，他們很強大、反應敏捷，而且動作極快」。

黃仁勳強調，正如中國國家主席習近平推動「一帶一路」計畫，幫助華為出口5G技術到許多國家，「現在也有AI版一帶一路計畫。他們肯定會加速推廣中國技術，他們清楚愈早進入市場就能愈快建立生態系，進而愈快成為生態系核心一環。」

此外，美國總統川普（Donald Trump）今天在白宮會晤黃仁勳，並表示對方清楚他對美國晶片出口管制的立場。

路透報導，在被問及這場會談時，川普說黃仁勳是「聰明人」。當川普被追問是否已明確向黃仁勳表達他對出口管制、以及輝達哪些晶片可供應中國的看法時，川普僅說：「他很清楚。」

輝達暫未回應路透置評請求。

黃仁勳 AI 輝達

