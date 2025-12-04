Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

我的頻道

編譯季晶晶／即時報導
Anthropic的執行長阿莫戴（右）承認，AI巨額支出存在巨大風險。（美聯社）
Anthropic的執行長阿莫戴（右）承認，AI巨額支出存在巨大風險。（美聯社）

AI熱潮領軍企業之一Anthropic的執行長阿莫戴（Dario Amodei） 3日承認，AI產業在投入數千億美元打造AI運算資料中心時，承擔著巨大風險。

紐約時報報導，他在DealBook峰會上說，就經濟面而言，他擔心「即便AI技術真的很強大、能兌現所有承諾，但生態系中的一些參與者只要估算稍有偏差，就可能引發糟糕的後果」。

阿莫戴拒絕點名有哪些公司可能陷入困境。但他坦承，就連採取保守策略的Anthropic，也因資料中心要數年才能完工，而面臨高度不確定性。

Anthropic是Claude聊天機器人的開發者，今年9月剛完成一輪融資，估值衝到1830億美元，幾乎是六個月前615億美元估值的三倍。三年前點燃AI熱潮的OpenAI目前估值約,000億美元，已是全球最具價值的新創事業。

但目前AI公司普遍在賠錢。麥肯錫公司近期研調顯示，近八成企業已採用生成式AI，但有同樣比率表示，這對企業利潤並無顯著影響。Anthropic尚未實現獲利，主要競爭對手OpenAI也一樣。

儘管如此，如同Google與亞馬遜等科技巨擘，這兩家新創公司仍持續砸大錢建設AI所需的運算能力。Anthropic最近宣布，將投資500億美元建新資料中心。企業在決定要投入多少資金時，就面臨花太多或太少的風險：投資過多，可能被閒置算力拖累；但投資過少，會錯失亟需的營收。

阿莫戴指出，這很令人為難，但他必須現在或甚至幾個月前就決定，要採購多少算力來為2027年初的模型服務，不確定性大到「幾乎難以避免犯錯，不是偏往這邊就是偏向另一邊」。

