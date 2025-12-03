AI投資人當心…美銀：2026美股仍看漲 但面臨3逆風

我的頻道

編譯湯淑君／綜合外電
美股年尾走勢顛簸不平，但華爾街分析師仍樂觀看待2026年展望。即使是對來年走勢看法較謹慎的美銀（BofA）策略師，也預期明年底美股標普500指數將收紅，但全年走勢可能面臨三股逆風：消費者支出減弱、流動性收緊，以及人工智慧（AI）投資熱潮降溫。

美銀美股策略師蘇布拉曼尼安預測，標普500指數2026年底目標價為7,100點，與華爾街分析師平均預估的7,500點相比，顯得保守許多。她預料明年美企盈餘成長約15%上下，但投資人肯給的估值倍數將縮小5%~10%。

消費支出減弱

蘇布拉曼尼安說：「我們預見強勁、擴散的資本支出周期，但更擔心消費。消費的支柱是就業，而過去十年來驅動消費成長的正是中等收入的服務業從業人員。」

但那群消費者如今正面臨「通膨來勢洶洶」，從外食、醫療保健和電費帳單都可見端倪。她指出，聯準會（Fed）降利率、小費和加班費免課稅，正嘉惠低收入消費者；川普2.0政府也可能在期中大選年優先推出討好選民的措施，例如廣發振興支票。這些都可能助長通膨。

同時，愈來愈多大學畢業生進入就業市場，但企業效率提升正導致職場低階工作縮減，預料情況會隨AI採用率提升而變本加厲。

流動性收緊

另一大逆風是流動性下滑。流動性充沛是今年美股大漲的一大助力，大量資金追逐少數熱門題材股。但隨著全球央行明年預估降息次數走下坡，政府財政刺激措施也減少，流動性勢必縮水。

而且，儘管今年大多數資產類別大漲擴大了財富效應，但最近金價和加密幣回跌，已讓投資人戒慎恐懼。今年獲利匪淺的當日沖銷客，明年4月可能得繳不少的稅。

企業今年大幅提高資本支出並擴大發債，明年買回自家股票的展望也轉趨黯淡。

總之，蘇布拉曼尼安說：「今日流動性看來助漲股市，但未來走向可能轉壞，而不是更好。」

AI投資熱降溫

至於2025年紅火的AI概念股，蘇布拉曼尼安建議投資人要有因應逆風來襲的心理準備。

這位策略師指出，AI投資如何轉化為獲利仍在未定之天，電力取得也是一大瓶頸，更何況布建AI基礎設施需要時間。她說：「現在，投資人買的是夢想。」

目前為止，AI超大規模雲端服務業者（hyperscaler）砸下的資本，已超過資本密集的大型石油公司。但隨著些巨額AI投資計畫的籌資方式引起關切，明年AI投資可能退潮。目前，科技業發債量是一年前的十倍多，超大規模業者的資本密集率已從2012年的13%躍上64%。

蘇布拉曼尼安說，鑒於美國消費者購買力可能減弱，美銀已把消費者必需品股的展望提高為「加碼」，非必需消費品股則降至「減碼」。美銀同時建議「加碼」金融、不動產、原物料、醫療保健、能源和通訊服務類股，並「減碼」公用事業股，另給科技股和工業股「中立」評等。

AI 美股 華爾街

