避開國內激烈內卷 中國餐飲業大舉搶進美國市場

紐約駕照明年新規：扣分加重 24個月扣10點可吊銷

DRAM吃緊難解、兩大供應商憂供過於求 保守增產

編譯吳孟真／綜合外電
全球兩大DRAM供應商三星電子和SK海力士表示，面對正在發生的「記憶體榮景」，將聚焦於獲利能力，而非大舉增產。路透
全球兩大DRAM供應商三星電子和SK海力士表示，面對正在發生的「記憶體榮景」，將聚焦於獲利能力，而非大舉增產。路透

DRAM需求攀上歷史新高，導致過去幾周記憶體價格飆漲至幾乎「難以負擔」的水準。全球兩大DRAM供應商三星電子和SK海力士表示，面對正在發生的「記憶體榮景」，將聚焦於長期獲利能力，不會大幅擴充產能，以防「供過於求」情況重演。

科技媒體Wccftech引述韓媒Hankyung報導，三星電子和SK海力士表示，「記憶體超級周期」已至，供給受限的情形估持續至未來數季。三星電子說：「與其快速擴充設備，我們將採行維持長期獲利能力的策略，預計透過平衡客戶需求與價格的資本支出（CAPEX）策略，把供給過剩的風險降到最小。」

供應商估計，DRAM短缺的現象可能持續至2028年，為確保報價能更快反映價格增幅，製造商開始簽訂「短期」合約，這也是為什麼「長期」獲利能力對三星和SK海力士這類公司來說，至關緊要。這兩間公司的DRAM產值合計占全球七成以上。

三星與SK海力士在新冠疫情期間與其後，歷經艱難的DRAM景氣循環，使目前生產線依然受限，這是由於DRAM業者為因應幾年前需求不足，曾大幅減產。如今，就如三星所言，若DRAM業者大舉投入擴產，一旦AI熱潮退去，最終恐引發「供過於求」局面。

根據報導，消費者應留意的是，DRAM供給吃緊的情況，至少在未來一兩季都不會改善，表示記憶體和繪圖處理器（GPU）等產品供給將繼續受限。

記憶體供應吃緊「來真的」 AI熱潮引爆需求…多家PC大廠也示警

紅火的HBM能送入口 7-11和SK海力士首次跨界合作 打造晶片餅乾

SK海力士赴印度 建立記憶晶片封測據點

印媒：SK海力士洽談在印度設立記憶晶片封測據點

輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
英特爾前執行長基辛格。美聯社

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

2025-11-28 11:45
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24
特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
圖為波克夏執行長巴菲特。美聯社

靠價值投資滾出巨富 巴菲特卻說沒人想學他 原因曝光

2025-11-27 13:04

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

好市多這6款自家商品 價格較知名品牌折半

房子難賣 屋主寧可下市停售也不願降價

為將來買房、退休做準備 美青少年在家長鼓勵下進軍股市

