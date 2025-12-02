DRAM吃緊難解、兩大供應商憂供過於求 保守增產

全球兩大DRAM供應商三星電子和SK海力士表示，面對正在發生的「記憶體榮景」，將聚焦於獲利能力，而非大舉增產。路透

DRAM需求攀上歷史新高，導致過去幾周記憶體價格飆漲至幾乎「難以負擔」的水準。全球兩大DRAM供應商三星 電子和SK海力士表示，面對正在發生的「記憶體榮景」，將聚焦於長期獲利能力，不會大幅擴充產能，以防「供過於求」情況重演。

科技媒體Wccftech引述韓媒Hankyung報導，三星電子和SK海力士表示，「記憶體超級周期」已至，供給受限的情形估持續至未來數季。三星電子說：「與其快速擴充設備，我們將採行維持長期獲利能力的策略，預計透過平衡客戶需求與價格的資本支出（CAPEX）策略，把供給過剩的風險降到最小。」

供應商估計，DRAM短缺的現象可能持續至2028年，為確保報價能更快反映價格增幅，製造商開始簽訂「短期」合約，這也是為什麼「長期」獲利能力對三星和SK海力士這類公司來說，至關緊要。這兩間公司的DRAM產值合計占全球七成以上。

三星與SK海力士在新冠疫情 期間與其後，歷經艱難的DRAM景氣循環，使目前生產線依然受限，這是由於DRAM業者為因應幾年前需求不足，曾大幅減產。如今，就如三星所言，若DRAM業者大舉投入擴產，一旦AI 熱潮退去，最終恐引發「供過於求」局面。

根據報導，消費者應留意的是，DRAM供給吃緊的情況，至少在未來一兩季都不會改善，表示記憶體和繪圖處理器（GPU）等產品供給將繼續受限。