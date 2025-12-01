美股早盤／比特幣急殺拖累 12月開門黑 Nvidia跌

我的頻道

編譯陳苓／綜合外電
美股1日早盤四大指數盡墨。路透
加密貨幣再掀賣壓，比特幣跌破8.6萬美元大關，而日本銀行（央行）的鷹派發言，恐影響市場流動性，也打壓投資人情緒，12月的第一個交易日，美股早盤四大指數盡墨。

道瓊工業指數1日早盤下跌0.5%，史坦普500指數跌0.6%，那斯達克指數跌0.9%，費城半導體指數跌1%。

輝達對晶片設計軟體商新思科技（Synopsys）投資20億美元，讓該公司的AI生態系夥伴再添一家，但外界對輝達「循環融資」日益擔憂。輝達摔1%，台積電ADR也摔1%，但新思大漲5%。

比特幣重挫6%，摜破8.6萬美元關卡。專家說，最大憂慮是流入比特幣ETF的資金微薄，並缺乏低接買家，估計本月結構性阻力將持續，比特幣的下一個支撐線是8萬美元。幣圈再掀動蕩，拖累加密幣概念股。囤幣大戶的策略公司（Strategy）挫低5%。

日銀總裁植田和男給出迄今最明確的升息暗示，市場如今估計，日銀12月升息機率升至約80%。日本是全球流動性的主要來源，該國走向利率正常化，將影響利差交易（carry trade）。日本兩年期公債殖利率，一度觸及2008年來新高，衝擊全球債市。

比特幣 輝達 日本

獲Nvidia砸20億元入股 晶片設計軟體商新思盤前暴漲逾10%

孫正義批討論AI泡沫「不夠聰明」：含淚賣Nvidia股票

比特幣跌破8萬8000元 12月開張又掀賣壓

美股感恩節後有望繼續上衝 Nvidia股價出現「感恩節甜甜價」

