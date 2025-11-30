我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港大火遇難人數增至146人 仍有百名災民失聯

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

川普品牌光環褪？相關股票加密幣慘跌 粉絲力挺卻被套牢

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普第二任期的品牌魅力大不如前，相關股票和加密幣重挫，使力挺他的粉絲被套牢。 (路透)
美國總統川普第二任期的品牌魅力大不如前，相關股票和加密幣重挫，使力挺他的粉絲被套牢。 (路透)

美國總統川普重返白宮後，品牌魅力似乎不再，與他有關的股票和加密貨幣重挫，也讓力挺他的粉絲面臨巨額虧損。

川普今年1月就職以來，社群平台Truth Social的營運商川普媒體與科技公司（DJT）股價已大跌75%，與他及第一夫人梅蘭妮亞同名的迷因幣分別暴跌86%和99%。川普家族旗下加密貨幣事業World Liberty金融公司所發行的加密貨幣WLFI，去年9月發行來也已累計跌約40%。

川普去年競選期間的聲勢，刺激投資人投資許多股票和加密幣，像是醫療和監獄概念股，看好這些股票在川普2.0的前景，但現在川普回鍋還不到一年，這些所謂的「川普交易」有些已陷入掙扎，尤其是與川普及其家族直接相關的股票和加密貨幣。

與川普相關的股票和加密幣過去之所以上漲，主要是受益於市場期待他上任後將鬆綁監管、減稅和支持加密貨幣，但他重返白宮後的全球貿易政策卻打亂這些算盤，使投資人如今更關注這些企業的表現，而非川普的政治未來。

美國最大論壇Reddit投資板10月熱議的話題之一，就是一名用戶在每股46美元時進場買了DJT，自認當了「接盤俠」，詢問網友該在何時認賠殺出。該股票28日收在11.54美元。

不過，這波投機熱潮降溫，衝擊的不只是「川普概念」資產，許多股票和加密貨幣也都下跌。

Alpine Macro首席股票策略師Nick Giorgi表示：「這是投機熱潮後的健全校正。」他說，追蹤迷因股、散戶青睞股、虧本科技公司，以及動能股的指數，過去一個月全都大跌。

美國本周將公布聯準會（Fed）重視的通膨指標：個人消費支出（PCE）平減指數。在最近幾次Fed官員的發言後，市場正加碼押注Fed將在12月降息。

川普 加密貨幣 白宮

上一則

比往年更早？聖誕老人提前降臨華爾街 為今年底及2026多頭行情鋪路

延伸閱讀

川普一篇文封鎖委內瑞拉領空 遭批「殖民主義威脅」

川普一篇文封鎖委內瑞拉領空 遭批「殖民主義威脅」
為了川普 海湖莊園列禁航區 棕櫚灘富豪社區噪音增

為了川普 海湖莊園列禁航區 棕櫚灘富豪社區噪音增
白宮設新專區公開點名 抨擊媒體報導「不實偏頗」

白宮設新專區公開點名 抨擊媒體報導「不實偏頗」
美委緊張升溫 如果川普開戰 委內瑞拉怎麼打？

美委緊張升溫 如果川普開戰 委內瑞拉怎麼打？

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
American Bitcoin Corp. 共同創辦人兼策略長艾瑞克·川普9月16日在紐約那斯達克交易所敲鐘儀式上發表談話。(路透)

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

2025-11-23 19:10
英特爾前執行長基辛格。美聯社

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

2025-11-28 11:45
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24
美國經濟持續擴張但勞動市場走軟，讓聯準會（Fed）的工作變得相當困難。（歐新社）

提振經濟或降溫？美國經濟驚現「不尋常現象」 讓Fed傷透腦筋

2025-11-24 07:10
圖為波克夏執行長巴菲特。美聯社

靠價值投資滾出巨富 巴菲特卻說沒人想學他 原因曝光

2025-11-27 13:04

超人氣

更多 >
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝