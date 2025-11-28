泡泡瑪特「出海」有成Labubu首次亮相紐約感恩節遊行

我的頻道

記者陳湘瑾／即時報導
近來最火紅的Labubu玩偶，首次出現在27日的梅西百貨感恩節大遊行的隊伍當中。這是在紐約舉行的第99屆大遊行。（中新社)
近來最火紅的Labubu玩偶，首次出現在27日的梅西百貨感恩節大遊行的隊伍當中。這是在紐約舉行的第99屆大遊行。（中新社)

大陸潮玩品牌龍頭泡泡瑪特積極向海外市場，並在重大文化活動中亮相。美國紐約梅西百貨感恩節遊行27日舉行，泡泡瑪特於該活動首次亮相，推出名為「Friendsgiving in Pop City」的主題花車。外媒指出，此舉可以視為大陸文化出口取得顯著成功的例證。

華爾街見聞引述《紐約時報》報導，泡泡瑪特的IP亮相梅西百貨感恩節遊行，不僅是一次商業推廣，更是一次文化符號更迭。遊行執行製作人表示，此次遊行融入許多與時俱進的全新元素，取代上一代人童年記憶中的元素。自1939年首次亮相的大力水手，今年留在了倉庫中，而Labubu則在歡呼聲中穿過中央公園西側。

報導指出，這一標誌性事件具有深刻的文化隱喻，曾經的經典形象大力水手卜派缺席，取而代之的是來自亞洲的新一代流行符號。Labubu的出現進一步證明其在全球範圍內的崛起，這些娃娃已經成為收藏品、包包和背包的配飾，同時也是中國文化出口努力取得顯著成功的一個例證。

在此之前，Labubu已經在紐約展開密集預熱活動，出現在帝國大廈頂層，乘坐SUV巡遊街頭，甚至在NBA比賽的場邊為球隊助威。泡泡瑪特美國授權負責人表示，公司早就將目光投向紐約這一全球藝術和文化中心。

目前，泡泡瑪特在美國的IP經營已經全面升級。除了感恩節遊行，公司自2025年第四季度以來推出了一系列戰略性線下攻勢，包括開設Skullpanda快閃店、與熱門劇集《Wednesday》聯名合作。這種全方位的曝光策略驗證了公司在海外市場的經營能力。

根據泡泡瑪特今年第三季度的財報顯示，2025年第三季度整體收入增長245%至250%。其中，中國收入增長185%至190%，海外收入增長365%至370%，其中，美洲更是大幅增長1265%至1270%。

