詳述AI是否泡沫 「大賣空」原型推年費379美元付費電子報

編譯黃淑玲／即時報導
電影「大賣空」原型人物的貝瑞推出Substack付費電子報，準備要詳述他日益看空人工智慧的投資論點。（路透資料照片）
電影「大賣空」原型人物的貝瑞推出Substack付費電子報，準備要詳述他日益看空人工智慧的投資論點。（路透資料照片）

金融市場「大空頭」、也是電影「大賣空」原型人物的貝瑞（Michael Burry），在註銷他的避險基金Scion資產管理公司後，推出Substack付費電子報，準備要詳述他日益看空人工智慧（AI）的投資論點。

貝瑞在2008年金融危機前，成功預測房市崩盤，因而聲名大噪。這位知名投資人在社群平台X上擁有160萬名追隨者，長期在X上解析他的晦澀貼文。貝瑞現在利用這群龐大受眾，以Substack付費電子報形式推出的新刊物取名「Cassandra Unchained」（ 被解放的卡珊德拉），訂閱費一年379美元。卡珊德拉在希臘神話故事裡是特洛伊公主，是位具有悲劇性格、預言不被理會的先知。

首則「Cassandra Unchained」以外界熟悉的警告開場：他相信市場再次深陷於泡沫之中。貝瑞在新聞信中提到，他眼中1990年代末科技狂熱與當前AI熱潮之間的相似性，以及他認為決策者同樣忽視了這些泡沫。

貝瑞稍早在周日（23日）X平台上貼文寫道：「2000年2月21日：舊金山紀事報報導我做空亞馬遜。2005年葛林斯班（時任聯準會主席）說：『房價泡沫……不太可能出現。』（現任聯準會主席）鮑爾2025年說：『AI公司實際上……是有獲利的……這是不同的情況。』我原本懷疑自己是否該回來。我回來了。請加入我。」

他特別強調前聯準會主席葛林斯班在2005年時堅稱美國房價沒有泡沫，而兩年後的次貸危機則證明自己的「大賣空」是正確的。如今，貝瑞他認為歷史重演。

他說，如同網路泡沫時代，投資人正以為成長將會是指數級，而無視獲利能力的疑慮；在假設AI將重塑整個經濟的前提下，支持巨額的資本支出。現任聯準會主席鮑爾一樣淡化了AI泡沫風險，說AI公司「確實有盈利」，也有其他基本面支撐，與過去的科技熱潮「不一樣」。

貝瑞將此視為與20年前葛林斯班保證「情況穩固」的氛圍相呼應。在網路泡沫高峰時，布瑞曾公開做空亞馬遜。如今，他同樣公開看空AI熱潮的代表性企業，像是Nvidia輝達（另稱英偉達）、Palantir等公司。

