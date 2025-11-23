我的頻道

美烏會談內幕：檯面下火藥味十足 美控烏帶風向

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

進軍南韓 阿里攜手新世界集團抗衡「酷澎」

記者黃雅慧／即時報導
中國電商巨頭阿里巴巴與南韓新世界集團共同設立的合資公司「Grand Opus Holding」近期宣告業務正式啟動。（路透）
中國電商巨頭阿里巴巴南韓新世界集團共同設立的合資公司「Grand Opus Holding」，近期憑藉年末最大購物季推出大規模促銷活動，也宣告業務正式啟動。業界預計，隨著該合資公司在韓業務步入正軌，外界擔憂該平台將大量中制低價品引入南韓，進而引發價格戰。

韓聯社報導，Grand Opus Holding已完成董事會組建。由新世界集團會長鄭溶鎮出任董事會主席，董事成員包括電商Gmarket首席執行官詹姆斯·張（張承煥，James Chang）、全球速賣通南韓代表張銳（Ray Zhang），以及阿里巴巴集團旗下東南亞電商平台Lazada集團首席執行官（James Dong）等5人。

據悉，阿里巴巴和新世界集團各出資50%，雙方將共享電商運營的專業知識和經驗，以增強市場競爭力。不過，南韓公平交易委員會（FTC）在批准該案時稱，三方不得共享或交叉使用消費者數據，尤其禁止在海外直購領域相互利用對方的用戶訊息。

事實上，自2018年起，阿里巴巴就開始在南韓開展網絡銷售業務，其「全球速賣通」平台憑低價日常用品及服裝等商品贏得了南韓消費者的青睞。

Gmarket和全球速賣通11月已通過大型促銷活動在新體系下啟動運營。南韓業界擔憂，若大量中國產低價商品通過Gmarket與全球速賣通湧入南韓，將進一步加劇由電商主導的南韓零售市場上的價格戰，進而擠壓南韓製造業的生存空間。

WiseApp·Retail發布10月電商平台月活躍用戶數（MAU）統計顯示，全球速賣通與Temu分別位列第二、第三，超越南韓本土平台11街，逼近排名第一的Coupang（酷澎）。此外，京東已於今年在南韓設立物流中心，顯示出加快開拓南韓市場的意圖，令業界保持高度警惕。

南韓 電商 阿里巴巴

