伊爾艾朗：AI是「理性泡沫」 但可能被3根針刺破

編譯湯淑君／綜合外電
安聯集團經濟顧問伊爾艾朗認為，AI可能是一種「理性的泡沫」，最終可能有益於經濟。(路透)
人工智慧（AI）公司股價飆上天，投資人有理由擔心AI泡沫爆破導致損失。但安聯集團經濟顧問伊爾艾朗認為，AI可能是一種「理性的泡沫」，有別於史上其他巨大的投機泡沫，AI泡沫可能把經濟帶往更美好的未來。

伊爾艾朗表示，「理性泡沫」是借用諾貝爾經濟學獎得主史賓塞（A. Michael Spence）的說法。「泡沫」定義上是不理性的，反映投資人受「羊群行為」驅使，將估值推上遠離基本面的高峰。不過，當前投資人對AI題材興高采烈，反映的更是對經濟轉型的期待，從經濟角度來看是理性的--現在只要投資一點錢，將來可能獲致數千倍的投資報酬。

這不表示AI泡沫就不會爆裂。事實上，有三種因素可能戳破AI泡沫：

首先，科技公司紛紛砸重金投入研發AI模型，並不是所有計畫都會成功，特別是因為需要投入大量資金。聘請一流工程師、布建資料中心，支付大量用電等，都需要燒錢。隨著AI支出激增，像Google、微軟這些科技巨頭可倚靠旗下眾多營收來源，但其他財力較弱的業者，必得仰賴大量舉債籌資，或最近備受關切的循環融資，而那終究是難以為繼。

其次，這股AI淘金熱潮引來一些濫竽充數者，只擁有破銅爛鐵卻宣稱AI含金量很高。許多公司把自家平庸的服務貼上AI標籤，吸引缺乏足夠資訊分辨優劣的投資人。這種「洗AI」的做法，有如1990年代末達康泡沫時代許多新創在公司名稱後加上「.com」一般，想抄捷徑與時下最風光的熱潮沾上邊，但最後證明是幻夢一場。

三，外部發展可能讓一些公司脫軌，包括監管法規突然改變、業界出了敗類、地緣政治緊張導致AI供應鏈出現裂痕，以及AI採用不夠普及等。這種種變數，將阻礙一些打造AI模型的公司產生足夠的營收。

以上因素可能使許多AI股股價從雲端墜落地面，結局或許很慘。

但換個角度來看，開發AI這種一般用途技術的過程中，眾人在機不可失的心態驅使下，爭先恐後投資，難免產生泡沫；然而，一旦這種革命性的工具廣獲採用，就有潛力徹底提升生產力和經濟成長。若AI與其他創新技術合流，像是機器人、生命科學和量子運算，潛力更是難以估量。

相信AI改造經濟的威力，是合理的。吸引巨額資金湧入，是合邏輯的反應。有些AI公司會失敗。但整體而言，這世界可望變得更好。

