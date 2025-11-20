我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

美股下殺 Nvidia財報未能穩住市場信心 三大股指齊挫

編譯季晶昌晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美股周四巨震，科技股跳水。路透
美股周四巨震，科技股跳水。路透

美國股市周四從早盤漲勢中急劇逆轉，人工智慧晶片巨擘輝達（Nvidia）的強勁財報未能打消投資人對高估值的擔憂，且美國就業數據令勞動市場前景更加混沌。

道瓊工業指數下跌386.51點，或0.84%，至45,752.26點；史坦普500指數下跌103.40點，或1.56%，至 6,538.76點；那斯達克綜合指數下跌486.18點，或2.15%，至22,078.05點。

那斯達克指數創9月11日以來的最低收盤紀錄，史坦普500指數創9月10日以來最低收盤。與此同時，華爾街的恐懼指數，Cboe波動率指數創4月24日以來最高。

Nvidia周四稍早大漲 5%，收盤下跌3.2%。大多數晶片相關公司也表現不佳，半導體指數下跌 4.8%。

那斯達克指數和道瓊指數從當天最高點到最低點的波動幅度都超過了1,000點。那斯達克指數當天最高點和最低點之間相差4.9個百分點，創4月9日關稅風波以來盤中最大波動幅度。投資人擔心科技股估值過高，那斯達克指數目前已大幅脫離10月高點。

此外，數據顯示，儘管雇主增加的就業崗位多於經濟學家的預期，但美國9月失業率仍上升。這導致聯準會是否會在12月再次降息的不確定性增加。

Argent Capital Management公司投資組合經理Jed Ellerbroek說：「光是基於Nvidia財報的強勁表現以及近期對人工智慧投資的懷疑態度，我原本預計今天市場會上漲。」

輝達周三晚間公佈的強勁業績似乎緩解了部分擔憂。但Pictet資產管理多重資產策略師Arun Sai表示，市場仍然「擔心估值」與晶片製造商的競爭對手有關，以及科技巨頭在AI基礎設施上的巨額支出何時可能產生顯著回報。

Man Group首席市場策略師Kristina Hooper補充說，「幾周前開始出現這種日益增長的不安情緒。輝達只能緩解這種擔憂幾個小時」。

聯準會理事庫克周四在演講中也指出，「我們對資產估值的評估是，總體而言，許多市場的估值相對於歷史基準偏高」。

雖然很難確切知道市場反轉的原因，但Ellerbroek表示，這可能是過去兩周防禦性交易的延續。

消費品股上漲1.1%，是史坦普500指數中唯一上漲的類股，而科技股下跌2.7%，跌幅最大。

聯邦政府在創紀錄的43天停擺後，上周重新啟動，並將發布延遲的經濟報告。周四的勞工報告是聯準會12月會議前的最後一份就業報告，美國勞工統計局將跳過10月報告，合併當月的非農就業人數與11月報告。

聯準會理事庫克表示，股票、公司債券、住房和槓桿貸款市場的價格處於歷史高點，可能預示估值將出現大幅回調，但她預計任何此類下跌都不太可能使整個金融體系陷入下行螺旋。

那斯達克 聯準會 輝達

上一則

虛疑生成內容有前景嗎？這CEO看空AI 押寶活生生現實體驗

下一則

9月工作增11.9萬個「遠高預期」 多集中在這2類

延伸閱讀

Nvidia亮眼財報點燃多頭氣勢 道瓊漲600點 台積電ADR漲3%

Nvidia亮眼財報點燃多頭氣勢 道瓊漲600點 台積電ADR漲3%
史坦普連四黑 恐慌指數升破24 Nvidia財報前AI估值疑慮滿天飛

史坦普連四黑 恐慌指數升破24 Nvidia財報前AI估值疑慮滿天飛
AI飆股Sandisk股價暴衝逾500% 有望搶位成史坦普500新成員

AI飆股Sandisk股價暴衝逾500% 有望搶位成史坦普500新成員
AI交易出現裂縫？科技股連七月漲勢恐中斷 科技大咖提爾又出清Nvidia

AI交易出現裂縫？科技股連七月漲勢恐中斷 科技大咖提爾又出清Nvidia

熱門新聞

隨著中日關係急凍，中國發布赴日旅遊示警，野村分析師警告說，這可能進一步讓日圓承受貶值壓力。（路透）

高盛野村雙雙示警 日圓貶值「兩大壓力鍋」：旅遊收益急降與財政風險

2025-11-17 04:44
稀土元素氧化釔（Yttrium oxide）價格今年暴漲近1,500%，並創下歷史新高。圖為稀土釔的樣本。路透

稀土危機…釔價狂飆1500%創新高 中國管制震撼全球產業鏈

2025-11-18 12:01
紐西蘭威靈頓商店街區市況冷清。 （路透）

這國因為經濟停滯 國民出走海外人數創新高

2025-11-13 04:49
美銀首席策略師哈奈特表示，最近風險性資產漲勢踢到鐵板，是因為「泡沫預期」升高，並非泡沫本身的問題。(美聯社)

趁泡沫爆破前賣美股？美銀策略師：撐盤3股力量後勁十足

2025-11-15 15:43
Bernstein分析師胡美琳表示，Labubu可能重演豆豆娃崩盤慘劇。路透

Labubu恐重演這玩具崩盤慘劇 分析師警告：別碰泡泡瑪特

2025-11-17 09:39
全美最大電信業者威瑞森通訊為因應市場競爭並降低成本，下周將裁員1萬5000人。(美聯社)

電信競爭激烈...威瑞森將裁1.5萬人 公司史上之最

2025-11-13 19:26

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據