Labubu恐重演這玩具崩盤慘劇 分析師警告：別碰泡泡瑪特

編譯林文彬／綜合外電
Bernstein分析師胡美琳表示，Labubu可能重演豆豆娃崩盤慘劇。路透
Bernstein分析師胡美琳表示，Labubu可能重演豆豆娃崩盤慘劇。路透

分析師警告，泡泡瑪特集團旗下Labubu玩偶引發的熱潮，已開始類似1990年代大起大落的豆豆娃（Beanie Baby），Labubu可能重演豆豆娃崩盤慘劇。

Bernstein亞洲消費類股資深研究分析師胡美琳指出，Labubu天花亂墜的炒作即將觸頂，以及與泡泡瑪特下一個銷售驅力有關的疑慮浮現，暗示該公司股價上漲空間有限。彭博資訊彙編的數據顯示，追蹤泡泡瑪特的46名分析師至少有42人仍給予該公司「買進」或同等評等，三人建議「持有」，胡美琳是唯一給予賣出評等的分析師。

胡美琳說：「供不應求、搶購熱潮、帶來快樂及二手買盤增添Labubu人氣，與豆豆娃投機循環類似。如果泡泡瑪特策略未大幅轉向，我不會建議長線投資人敲進該公司股票。」

泡泡瑪特在香港掛牌上市股價8月觸頂以來已跌逾三成，一名員工在直播串流活動上質疑一個盲盒產品價格，是股價下跌原因之一。胡美琳10月16日開始追蹤泡泡瑪特並給予「落後大盤」評等以來，該公司股價已跌約25%。

Bernstein估計泡泡瑪特全年營收成長率今年將觸頂，達到145%，隨著該公司為維持智慧財產人氣和拓展海外事業版圖提高行銷支出，利潤將從目前水準逐步下滑。目前泡泡瑪特股價已跌破胡美琳港幣225元的一年目標價，但截至目前為止她尚未做出調整，強調這項預測是長期看法。

豆豆娃是一系列塞滿塑膠顆粒的動物造型絨毛玩具，1990年代末期價格飆漲。豆豆娃泡沫在1999年左右破裂，這些玩具如今大多一文不值。

泡泡瑪特 Labubu 香港

