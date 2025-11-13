科技股還是沒勁 美政府準備開門…有些數據可能永遠消失

美股13日早盤下跌，市場關注美國政府結束關門後發布數據。 美聯社

美股13日早盤開低走跌，道瓊指數從歷史新高下滑，半導體類股賣壓沉重，科技股依然疲軟。在美國總統川普簽署法案、終結美國歷來最長的政府關門 後，投資人等待官方提供美國經濟和貨幣政策路線的指引暗示。

道瓊工業指數13日早盤跌64點，或0.1%；史坦普500和那斯達克 指數分別跌0.4%和1%；費城半導體指數和台積電ADR都挫跌2%；輝達 跌逾3%。

在漫長的政府關門結束後，市場將密切關注美國官方數據的發布，雖然有些數據缺口可能已永久造成。白宮表示，10月份的就業和消費者物價指數（CPI）報告，可能永遠不會發布。

Robobank資深美國策略師Philip Marey表示，10月開始的政府關門，加上11月的時間不足，可能導致數據蒐集的品質打折，讓這兩個月的報告變得不可信賴。

近期民間機構發布的數據，已引發對美國就業市場疲軟的疑慮。ADP研究所數據顯示，美國雇主截至10月下旬為止每周裁員逾1.1萬名員工。另一家Indeed Hiring Lab的數據則顯示，10月零售業工作比去年同期銳減16%。

據芝商所的FedWatch工具，市場目前預期聯準會（Fed）12月降息1碼的機率約為54%，低於上周的70%。

多名Fed官員對12月再度降息表達懷疑，其中包括多名具投票權的聯準銀行總裁，促使投資人降低押注。

個股方面，思科（Cisco）早盤股價大漲6%，因該公司調高全年獲利營收預測。AI引發的資料中心擴張，帶旺該公司網路設備需求。

隨著投資人輪動到醫療保健和消費性日用品等傳統防禦性類股，科技和AI類股近來蒙受賣壓，那斯達克指數已連跌兩個交易日。輝達13日早盤跌1.5%，字母和微軟則分別跌1.6%和0.1%。

除此之外，迪士尼早盤大跌逾7%。這家媒體巨擘表示，將提高今年度股息50%，並把明年度的買回庫藏股計畫擴大一倍。