我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「取消中國人簽證」台日瘋傳 日本查核揭：假訊息

WSJ獨家：這家中企如何繞過美監管 取得Nvidia晶片

COP30／核心棘手議題談判卡關？峰會主席延後全體會議

記者洪欣慈、林奐成／貝倫即時報導
抗議團體在峰會現場手持標語，要求關注國家自定貢獻（NDC）議題，守住1.5度C升溫目標。記者潘俊宏／攝影
抗議團體在峰會現場手持標語，要求關注國家自定貢獻（NDC）議題，守住1.5度C升溫目標。記者潘俊宏／攝影

聯合國第30屆氣候峰會（COP30）10日展開，昨邁入第3天，今年雖在開幕式時就快速通過主辦國巴西提出的議程，但各國提出了包括氣候融資、討論國家自定貢獻(NDC）如何達到1.5度C升溫幅度控制目標等四項棘手議題，希望將這些議題納入討論。COP30主席原預計在峰會第3日晚間宣布具體進展，但昨臨時宣布仍須進一步協商，全體盤點會議（stocktaking plenary）將延後至周六再度召開。

主辦國巴西今年推動「行動議程」作為談判方式，該行動議程涵蓋能源、農業、金融等各面向，主要聚焦各國和企業如何履行現有承諾，而非制定新承諾。在巴西事前積極與各國協商下，峰會第一天就快速獲得通過。

雖無過去峰會都會遇到的費時議程之爭，但各國集團另提出了4個關鍵議題，希望納入協商。這4個議題都是行動議程未具體納入，但十分關鍵的問題，包括最具討論爭議的氣候融資，各國需在本屆峰會討論如何落實去年巴庫COP28峰會的3000億融資目標（已開發國家承諾在2035年前，每年向發展中國家提供至少3000億美元的氣候融資），並在2035年逐步增加到1.3兆。

此外，今年各國提交最新版的國家自定貢獻（NDC3.0）減碳目標，但提出的數字遠遠不足以挽救巴黎協定的1.5度C升溫幅度，受氣候變遷影響最劇烈的小島國家聯盟（AOSIS）提案檢討。另一爭議則如歐洲的碳關稅（CBAM）等單邊貿易措施，相關貿易措施被印度、中國等全球南方國家批評。

COP30主席團本承諾在峰會第3日的全體盤點會議上帶來好消息，但COP30主席柯利亞（Andre Correa do Lago）晚間宣布，儘管各國進行了超過8小時的討論，但這些提案議程仍需進一步協商討論，宣布將最後期限推遲到周六（巴西時間15日）。

柯利亞表示，各國已經進行了公開坦誠的討論，但「他們需要更多時間。」不過，巴西外交部氣候事務司司長查加斯（Liliam Chagas）仍信誓旦旦地保證，本屆COP30將準時結束，「或許只會短暫延遲5到10分鐘」。

巴西 氣候變遷 氣候峰會

上一則

「大賣空」本尊註銷旗下避險基金 暗示月底發重磅消息

下一則

Fed降息展望確立？野村：1意外轉折將使明年美股漲勢脫軌

延伸閱讀

闢謠辭職傳言？中國證監會公布吳清訪法國巴西

闢謠辭職傳言？中國證監會公布吳清訪法國巴西
川普關稅施壓沒用？研究：多數大型新興國家能安度關稅風暴

川普關稅施壓沒用？研究：多數大型新興國家能安度關稅風暴
IEA：未來25年油氣消費持續增長 環團峰會中向化石燃料宣戰

IEA：未來25年油氣消費持續增長 環團峰會中向化石燃料宣戰
COP30／雨林抗議聲音重返峰會 公正轉型成戰場

COP30／雨林抗議聲音重返峰會 公正轉型成戰場

熱門新聞

富爸爸作者清崎說，被解僱是人生數一數二痛苦的事，好險他是老闆。（取材自清崎X）

感恩節將至…美國卻有15萬人被解雇 富爸爸作者清崎無奈吐1句話

2025-11-08 18:31
「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。路透

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

2025-11-07 10:15
大摩預期AI持續推動記憶體的超級周期。圖為DRAM模組。(路透)

現在囤記憶體、2年後暴富？漲幅最高700% 比黃金還猛

2025-11-07 23:25
高齡95歲的「股神」巴菲特發表告別信，宣布他將「歸於沉寂」。(美聯社)

95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理

2025-11-10 19:23
「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。(路透)

「黃金白金比」大跌 美股將崩盤? 未來1年跌幅恐2位數

2025-11-08 01:05
富爸爸作者清崎雖然看好白銀，但也認為買進時機很重要，要在輸家開始買的時候賣出。（取材自X @FT__Trading）

窮人怎麼辦？富爸爸作者清崎籲買進「這資產」 賣在輸家進場時

2025-11-11 08:10

超人氣

更多 >
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
近三年人氣旺又高評分古裝劇TOP10 「長相思」排第五、這齣零負評奪冠

近三年人氣旺又高評分古裝劇TOP10 「長相思」排第五、這齣零負評奪冠
好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事
吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應
腫瘤學家：4種罹癌徵兆常被忽視…快看醫生

腫瘤學家：4種罹癌徵兆常被忽視…快看醫生