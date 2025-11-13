COP30／核心棘手議題談判卡關？峰會主席延後全體會議

抗議團體在峰會現場手持標語，要求關注國家自定貢獻（NDC）議題，守住1.5度C升溫目標。記者潘俊宏／攝影

聯合國第30屆氣候峰會 （COP30）10日展開，昨邁入第3天，今年雖在開幕式時就快速通過主辦國巴西 提出的議程，但各國提出了包括氣候融資、討論國家自定貢獻(NDC）如何達到1.5度C升溫幅度控制目標等四項棘手議題，希望將這些議題納入討論。COP30主席原預計在峰會第3日晚間宣布具體進展，但昨臨時宣布仍須進一步協商，全體盤點會議（stocktaking plenary）將延後至周六再度召開。

主辦國巴西今年推動「行動議程」作為談判方式，該行動議程涵蓋能源、農業、金融等各面向，主要聚焦各國和企業如何履行現有承諾，而非制定新承諾。在巴西事前積極與各國協商下，峰會第一天就快速獲得通過。

雖無過去峰會都會遇到的費時議程之爭，但各國集團另提出了4個關鍵議題，希望納入協商。這4個議題都是行動議程未具體納入，但十分關鍵的問題，包括最具討論爭議的氣候融資，各國需在本屆峰會討論如何落實去年巴庫COP28峰會的3000億融資目標（已開發國家承諾在2035年前，每年向發展中國家提供至少3000億美元的氣候融資），並在2035年逐步增加到1.3兆。

此外，今年各國提交最新版的國家自定貢獻（NDC3.0）減碳目標，但提出的數字遠遠不足以挽救巴黎協定的1.5度C升溫幅度，受氣候變遷 影響最劇烈的小島國家聯盟（AOSIS）提案檢討。另一爭議則如歐洲的碳關稅（CBAM）等單邊貿易措施，相關貿易措施被印度、中國等全球南方國家批評。

COP30主席團本承諾在峰會第3日的全體盤點會議上帶來好消息，但COP30主席柯利亞（Andre Correa do Lago）晚間宣布，儘管各國進行了超過8小時的討論，但這些提案議程仍需進一步協商討論，宣布將最後期限推遲到周六（巴西時間15日）。

柯利亞表示，各國已經進行了公開坦誠的討論，但「他們需要更多時間。」不過，巴西外交部氣候事務司司長查加斯（Liliam Chagas）仍信誓旦旦地保證，本屆COP30將準時結束，「或許只會短暫延遲5到10分鐘」。