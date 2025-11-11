大賣空本尊再嗆AI股 指控科技巨擘低估折舊、灌水獲利

我的頻道

編譯陳苓／綜合外電

電影「大賣空」的原型人物貝瑞（Michael Burry），不只砸下接近1兆美元，做空兩大AI飆股輝達和Palantir，如今更宣稱科技巨擘低估折舊費用，來替獲利灌水。

貝瑞在X平台指稱，臉書母公司Meta、Google、甲骨文、微軟、亞馬遜，延長晶片和AI基礎建設等資產的使用期限，來「低估折舊價值」。他說這是現代常見的詐騙，以便替獲利灌水，指控這些超大規模資料中心的業者，採取這種做法。

貝瑞估計在2026-2028年，累計低估值將達1,760億美元。有鑑於此，2028年甲骨文盈餘將高估26.9%、Meta高估20.8%，他會在11月28日公布更多細節。

然而，一些分析師並不同意，Futurum集團執行長紐曼表示，貝瑞說法有其道理，但貝瑞的技術深度，是否能像Meta執行長查克柏格、或是微軟執行長納德拉一樣，準確估算這些資產的使用壽命。

紐曼同時表示，這跟做空房屋忍者貸不同，更為複雜、也更具技術性。忍者貸是指沒有收入、沒有工作、沒有固定資者的貸款，貝瑞在2008年全球金融危機前夕，做空次級房貸一戰成名。

知名投資人戈伯（Ross Gerber）也說，貝瑞10日很慘，放空部位嚴重失血，10日輝達和Palantir股價大漲。

