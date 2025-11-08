我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NFL華盛頓指揮官隊新場館 傳川普有意冠名

中國商人涉新加坡洗錢案 英國沒收恐龍化石豪宅藝品

美股會摔落「修正」領域嗎？要看這4大顧慮是否改善

編譯湯淑君／綜合外電
美國股市在11月首周摔一大跤，表現是4月初美國總統川普宣布「解放日」關稅以來最糟，反映投資人四大顧慮。(路透)
美國股市在11月首周摔一大跤，表現是4月初美國總統川普宣布「解放日」關稅以來最糟，反映投資人四大顧慮。(路透)

美國股市在11月首周重摔一跤，表現是4月初美國總統川普宣布「解放日」關稅以來最糟，反映投資人四大顧慮。

一、股市估值

投資人擔心，人工智慧（AI）題材激起的亢奮情緒，已使美股史坦普500指數迭創新高，不僅估值已臻飽和，還頭重腳輕--本益比極高、權重也高的大型科技成分股一旦倒栽蔥，將輕易拖垮史坦普500指數。

史坦普500資訊科技股指數一周來重挫4.2%，周線跌幅為4月初美國總統川普宣布「解放日」關稅當周暴跌11.4%以來最大。

二、政府關門

美國聯邦政府自10月1日關門至今，一些原本例行公布的重要經濟報告暫停發布，導致投資人看不清美國經濟現況的完整面貌，有如在股海「盲目」航行，缺乏指引。

而且，班機延誤、數千萬低收入戶糧食券停發、聯邦雇員領不到薪水，種種可能衝擊經濟的負面效應陸續浮現，隨著年底假期銷售季迫近，令人擔心消費者支出受抑制將衝擊經濟成長。

高盛首席美國政治經濟學家菲利浦估計，如果關門持續約六周，可能使2025年第4季的國內生產毛額（GDP）實質季增年率因此折損1.15個百分點，「主要是聯邦雇員放無薪假造成」。

三、消費者信心

周五公布的密西根大學11月消費者信心指數下跌，降至2022年6月創新低以來最低的水準，比經濟學家預期還要糟。

密大消費者調查主任Joanne Hsu指出，聯邦政府停擺月餘，消費者對可能造成的經濟負面衝擊表示憂慮。她說，本月信心下滑是全國人口普遍現象，跨越年齡、收入和政治光譜。唯一例外是持有最多股票的消費者，信心勁揚11%。

四、勞動市場顧慮

美國獵人頭公司Challenger, Gray & Christmas周四公布報告，顯示10月裁員人數激增，觸動美股大跌。礙於政府關門，10月非農就業報告未在7日（周五）公布，導致這項替代就業數據變得比平常更受矚目。

儘管11月首周大跌，史坦普500指數7日收盤價位只比10月28日締造的歷史新高紀錄低2.4%。

BMO Private Wealth首席市場策略師許雷夫說：「拉回很正常。股價回跌總是令人不安，但那是常態。」

但Harris Financial財務顧問考克斯警告，股市投資人已覺醒到政府長期關門的風險，如果政府關門拖到下周結束還沒解決，甚至拖到感恩節假期，美股恐將進入「全面修正」階段。

「修正」指股價從前波高峰回跌至少10%。

史坦普500 政府關門 美股

上一則

達康崩盤教訓可防AI泡沫化 「這招」降低曝險可安枕無憂

延伸閱讀

「黃金白金比」大跌 美股將崩盤? 未來1年跌幅恐2位數

「黃金白金比」大跌 美股將崩盤? 未來1年跌幅恐2位數
AI導致美職缺數雪崩式下滑？學者：世界最重要圖表最蠢

AI導致美職缺數雪崩式下滑？學者：世界最重要圖表最蠢
三大指數走跌 經濟科技股過高擔憂持續發威 特斯拉跌逾3%

三大指數走跌 經濟科技股過高擔憂持續發威 特斯拉跌逾3%
美股三大股指全收低 投資人對經濟不確定性擔憂

美股三大股指全收低 投資人對經濟不確定性擔憂

熱門新聞

「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。路透

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

2025-11-07 10:15
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
媒體報導，美國正推動全球擴大採用美元，藉此反擊「去美元化」行動。（路透）

反擊北京 川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

2025-11-02 08:10
比特幣跌破10萬美元大關，大戶過去一個月持續拋售。（路透）

單日48萬人爆倉 比特幣回檔20%背後揭密 巨鯨大戶已倒貨450億美元

2025-11-05 01:40
美股近來顯露疲態，一些華爾街大咖表示市場即將進入修正，投資人究竟是該走或是留。（美聯社）

華爾街大咖說股市即將修正 投資人該走或留?

2025-11-04 10:56
美國電動車大廠特斯拉前十大股東之一的挪威主權財富基金今天說，將投票反對特斯拉提出、價值可能超過1兆美元的執行長馬斯克薪酬方案。路透

特斯拉1兆美元薪酬馬斯克 大股東挪威主權基金反對

2025-11-04 10:33

超人氣

更多 >
盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母
裸男闖公寓 兩女驚叫求救 79歲房東一招讓他喪命

裸男闖公寓 兩女驚叫求救 79歲房東一招讓他喪命
3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌
好市多牛肋條懶人神吃法 10分鐘完成「鹽蔥牛肉」

好市多牛肋條懶人神吃法 10分鐘完成「鹽蔥牛肉」
洛杉磯國際機場 超50航班取消 華人機場接送這麼說

洛杉磯國際機場 超50航班取消 華人機場接送這麼說