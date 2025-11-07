中國放寬禁令 德國廠商獲准再次出口安世半導體晶片

晶片製造商安世半導體。(路透)

一家德國 汽車零組件供應商今天指出，他們已獲准再次從中國出口安世半導體晶片。德國總理梅爾茨稱這是爭端「緩和的正面訊號」，這場爭端之前令各大車廠憂心不已。

法新社報導，荷蘭官員9月已實際接管總部位於荷蘭的晶片製造商安世半導體（Nexperia），這家公司由中國企業聞泰科技持有，而聞泰則被認為受北京政府支持。

中國以禁止再出口安世半導體晶片作為回應，引發汽車製造商警告，因這些晶片是車載電子系統關鍵零組件，可能導致生產中斷。

然而，中國政府日前宣布，部分晶片將可獲出口禁令豁免。據報，這是中國國家主席習近平 與美國總統川普達成貿易協議 的一部分。

供應感測器與顯示器給多家汽車大廠的德國歐摩威公司（Aumovio）表示，他們「已獲得中國政府簽發的出口許可，得以出口安世半導體晶片」。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）在巴西出席氣候會談時表示，德國與荷蘭已就此事與中國展開談判。

他表示：「有正面的訊號顯示出貨可以重新啟動…我與荷蘭總理交談後，相信這件事會順利解決。」

荷蘭政府以「國安考量」為由接管安世半導體，並指控這家公司執行長管理不善。

中國則指責美國介入此案。美國去年將聞泰科技列入「威脅美國國家安全」的企業名單之中。