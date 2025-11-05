我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

WEF主席示警金融市場3大泡沫：加密貨幣、AI、債務

中央社聖保羅5日綜合外電報導
世界經濟論壇主席布倫德（Borge Brende）。歐新社
世界經濟論壇主席布倫德（Borge Brende）。歐新社

世界經濟論壇主席布倫德今天表示，全球應該提防金融市場中3個可能的泡沫，包括人工智慧（AI）。布倫德此番言論正值全球科技股大幅回檔之際。

路透報導，券商和分析師指出，雖然近期股市下跌值得留意，但暫時不需恐慌，因為市場先前屢創新高，而且若干估值有過高的跡象。

布倫德（Borge Brende）造訪巴西金融樞紐聖保羅時告訴記者：「未來我們有可能會看到泡沫產生，其一是加密貨幣泡沫，二是AI泡沫，第三則是債務泡沫。」

他表示，政府債務水準自從1945年以來未曾如此高。

過去幾個月來，即使面對高利率、頑強通膨和貿易動盪等疑慮，市場依然持續攀升，部分動能來自於外界對AI有望改變全球經濟和企業前景的期待。

布倫德說，AI可能帶來顯著生產力提升，但同時也威脅到許多白領工作。他領導的世界經濟論壇（WEF）以在瑞士達沃斯（Davos）舉辦年度會議，齊聚商界和政界領袖討論全球重大議題，最為人熟知。

布倫德以亞馬遜（Amazon）和雀巢（Nestle）等公司近來裁員為例指出：「最壞情況下，你可能會看到那些擁有大量後勤辦公室和白領職缺的大城市，恐怕變得更容易被這波AI浪潮取代，而且生產力還為之提升，出現類似美國鐵鏽帶（Rust Belt）的現象。」

他強調：「歷史經驗也告訴我們，隨著時間推移，科技變革會提高生產力，而生產力是唯一能與時俱進促進繁榮的方式。」

「這樣一來，薪資水準才能提升，社會也會更加富裕。」

AI 加密貨幣 亞馬遜

上一則

輝瑞與諾和諾德搶減重藥商機 新創公司競購戰升溫

下一則

IBM第4季將裁員數千人 科技巨頭陸續縮編

延伸閱讀

南韓不炒幣？龍頭交易所成交量暴跌8成 散戶熱錢轉進這裡

南韓不炒幣？龍頭交易所成交量暴跌8成 散戶熱錢轉進這裡
單日48萬人爆倉 比特幣回檔20%背後揭密 巨鯨大戶已倒貨450億美元

單日48萬人爆倉 比特幣回檔20%背後揭密 巨鯨大戶已倒貨450億美元
紐約首家數字貨幣餐廳 「喜宴酒樓」布碌崙開張

紐約首家數字貨幣餐廳 「喜宴酒樓」布碌崙開張
緬甸KK園區詐騙者逃出 黑市搶人大戰 轉賣1人傳7萬元

緬甸KK園區詐騙者逃出 黑市搶人大戰 轉賣1人傳7萬元

熱門新聞

亞馬遜執行長傑西2月26日在紐約舉行的亞馬遜設備發表會上發表演講。(路透)

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長揭原因：不是AI也不是錢

2025-10-30 20:30
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎表示，窮人就是因為情商低又怕輸，才會無法翻身。 （取材自清崎X）

富爸爸作者清崎：就是因為「這種」輸家特質你才窮 克服後必翻身

2025-10-29 08:10
媒體報導，美國正推動全球擴大採用美元，藉此反擊「去美元化」行動。（路透）

反擊北京 川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

2025-11-02 08:10
川習會當天，成果不如市場預期。上證指數收跌29點，失守4000點大關。(中新社資料照)

路透：川習會成果未達市場預期 中國股市應聲下跌

2025-10-30 09:17
Fed主席鮑爾主持的利率決策會議決議降息1碼。路透

Fed決策5要點：降息且宣布停止縮表 續強調就業市場風險

2025-10-29 14:40

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲