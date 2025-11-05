WEF主席示警金融市場3大泡沫：加密貨幣、AI、債務

世界經濟論壇主席布倫德（Borge Brende）。歐新社

世界經濟論壇主席布倫德今天表示，全球應該提防金融市場中3個可能的泡沫，包括人工智慧（AI ）。布倫德此番言論正值全球科技股大幅回檔之際。

路透報導，券商和分析師指出，雖然近期股市下跌值得留意，但暫時不需恐慌，因為市場先前屢創新高，而且若干估值有過高的跡象。

布倫德（Borge Brende）造訪巴西金融樞紐聖保羅時告訴記者：「未來我們有可能會看到泡沫產生，其一是加密貨幣 泡沫，二是AI泡沫，第三則是債務泡沫。」

他表示，政府債務水準自從1945年以來未曾如此高。

過去幾個月來，即使面對高利率、頑強通膨和貿易動盪等疑慮，市場依然持續攀升，部分動能來自於外界對AI有望改變全球經濟和企業前景的期待。

布倫德說，AI可能帶來顯著生產力提升，但同時也威脅到許多白領工作。他領導的世界經濟論壇（WEF）以在瑞士達沃斯（Davos）舉辦年度會議，齊聚商界和政界領袖討論全球重大議題，最為人熟知。

布倫德以亞馬遜 （Amazon）和雀巢（Nestle）等公司近來裁員為例指出：「最壞情況下，你可能會看到那些擁有大量後勤辦公室和白領職缺的大城市，恐怕變得更容易被這波AI浪潮取代，而且生產力還為之提升，出現類似美國鐵鏽帶（Rust Belt）的現象。」

他強調：「歷史經驗也告訴我們，隨著時間推移，科技變革會提高生產力，而生產力是唯一能與時俱進促進繁榮的方式。」

「這樣一來，薪資水準才能提升，社會也會更加富裕。」