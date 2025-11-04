任天堂上半年度獲利激增83% 上調Switch 2銷量預估

日本電玩大廠任天堂4日公布，今年4至9月獲利達到近2000億日圓（約13億美元），較去年同期激增8.3%。歐新社

日本電玩大廠任天堂 （Nintendo）今天公布，現行會計年度上半年獲利大增83%，並宣布調高全年度獲利預估，還將Switch 2遊戲機全年度銷量預估由先前的1500萬台調升至1900萬台。

法新社報導，Switch 2今年6月上市後，在「超級瑪利歐」（Super Mario）等幾款熱門遊戲的粉絲熱烈支持下，成為全球銷售速度最快的遊戲機。

任天堂今天表示，Switch 2「自推出以來銷售表現強勁」，2025-26會計年度上半年共賣出1000多萬台。

任天堂並公布，今年4至9月獲利達到近2000億日圓（約13億美元），較去年同期激增8.3%。

任天堂雖然正在將業務多元化，投入賣座電影和主題樂園 等領域，但遊戲機仍是其核心。

任天堂指出，「瑪利歐賽車 世界」（Mario Kart World）和「咚奇剛蕉力全開」（Donkey Kong Bananza）這2款遊戲的銷量穩定成長，「我們將努力讓已發行的遊戲維持熱度，同時繼續推出新遊戲來擴大平台的用戶群」。

任天堂今天也將全年度獲利預估由原本的3000億日圓上調至3500億日圓（約23億美元），並預估全年度銷售額將達到創歷史新高的2兆2500億日圓（約146億美元）。