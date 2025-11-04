我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

小摩預期今年AI資本支出持續看增 明年成長將加速

編譯簡國帆／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
小摩策略師團隊指出，美國人工智慧超大規模業者已再度調高全年資本支出指引，預料明年的投資支出成長率將會更高。（路透）
小摩策略師團隊指出，美國人工智慧超大規模業者已再度調高全年資本支出指引，預料明年的投資支出成長率將會更高。（路透）

摩根大通（小摩）策略師團隊指出，美國企業上季資本支出超乎預期，人工智慧（AI）超大規模業者（hyperscaler）再度調高全年資本支出指引，預料明年的投資支出成長率將會更高。

小摩以拉寇斯-布賈斯（Dubravko Lakos-Bujas）為首的策略師團隊表示，市場對未來12個月的資本支出預測，已從上周的35%，上調約4個百分點至39%。

亞馬遜AWS、Google母公司字母（Alphabet）、Meta，以及微軟等北美四大雲端服務供應商（CSP），都已調升今年資本支出，估算總金額至少3200億美元，甚至可能超過3800億美元。

小摩的策略師團隊認為，今年的資料中心資本支出還有增加空間，明年也將延續強勁動能，支持該公司對於AI加速器繪圖處理器（GPU）／XPU（客製AI晶片）複合年成長率（CAGR）將高於50%的預期。

報告表示，迄今已發布上季財報的30家AI企業，成長仍高於其他標普500指數成分企業：盈餘成長23.9%（其他企業為11.5%），營收成長14.3%（其他為7.8%）。

在股市表現部分，小摩指出，整體大盤仍獲得財報表現的支撐：81%的標普500成分企業盈利優於預期，高於過去

四季的平均73%，76%企業的營收超乎預期，也高於過去四季的平均64%，獲利鶴立雞群的類股包括科技、金融及醫療保健產業。

AI 亞馬遜 摩根大通

上一則

美債5年來最佳 投資人認錯搶買 打臉「拋售美國」

下一則

SK海力士股價狂飆逾240% 南交所罕見示警 異常續漲恐被停牌

延伸閱讀

供應鏈吃緊 私人飛機引擎出租商機火熱

供應鏈吃緊 私人飛機引擎出租商機火熱
標榜酸種麵包為何味道不對？秘密藏在成分表當中

標榜酸種麵包為何味道不對？秘密藏在成分表當中
Meta發債300億美元 規模為美國近2年來最大 買氣破紀錄

Meta發債300億美元 規模為美國近2年來最大 買氣破紀錄
小摩堅定看多金價 估明年底5055美元

小摩堅定看多金價 估明年底5055美元

熱門新聞

亞馬遜執行長傑西2月26日在紐約舉行的亞馬遜設備發表會上發表演講。(路透)

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長揭原因：不是AI也不是錢

2025-10-30 20:30
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎表示，窮人就是因為情商低又怕輸，才會無法翻身。 （取材自清崎X）

富爸爸作者清崎：就是因為「這種」輸家特質你才窮 克服後必翻身

2025-10-29 08:10
媒體報導，美國正推動全球擴大採用美元，藉此反擊「去美元化」行動。（路透）

反擊北京 川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

2025-11-02 08:10
川習會當天，成果不如市場預期。上證指數收跌29點，失守4000點大關。(中新社資料照)

路透：川習會成果未達市場預期 中國股市應聲下跌

2025-10-30 09:17
Fed主席鮑爾主持的利率決策會議決議降息1碼。路透

Fed決策5要點：降息且宣布停止縮表 續強調就業市場風險

2025-10-29 14:40

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲