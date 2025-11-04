我的頻道

這個指標正在透露美國年底購物季銷售隱憂：紙箱銷量

編譯簡國帆／即時報導
美國紙箱銷量近來持續放緩，進一步加劇今年年底假期購物季零售可能疲軟的憂慮。（路透）
美國紙箱銷量近來持續放緩，多家包裝公司也悲觀看待今年紙箱出貨展望，進一步加劇今年年底假期購物季零售可能疲軟的憂慮。

美國瓦楞紙箱協會（FBA）10月31日公布的數據顯示，第3季瓦楞紙箱出貨量降至2015年以來同期最低，延續第二季的低迷趨勢。多家包裝業者最近幾周也都警告，經濟不確定性正在抑制零售商與消費者的支出意願。

瓦楞紙箱主要用於商品運輸的包裝和門市的陳列布置，出貨量常被視為食品和消費品需求的先行指標，每年此時對紙箱業至關重要，出貨量常在10月達到高峰，以配合零售商為購物季的準備作業。

紙品包裝巨頭Smurfit Westrock上周公布，第三季度北美紙箱出貨量年比減少8.7%。

國際紙業（International Paper Company）執行長席瓦涅爾（Andy Silvernail）上周也說，受貿易不確定性、消費者信心疲軟及房市低迷等因素影響，美國紙箱產業今年出貨量預料將年減1%-1.5%，展望遠不如今年初預期的成長。

該公司已調降今年與2027年的淨銷售預期。席瓦涅爾說，除非美國和歐洲市場的出貨量預期會「大幅反彈」，否則「顯然」有必要調整目標。

美國包裝公司（PCA）總裁哈斯佛瑟（Thomas Hassfurther）10月表示，當前的經濟並未帶來太多提振，「今年來持續看到的關稅政反覆，和其他一系列問題，確實正在衝擊事業」。

零售商 關稅

陪同參與川習會 美駐中大使龐德偉：雙方都說些強硬的話

力抗川普關稅 紐時揭北京20年來下一盤大棋斷開對西方依賴

學者：美對台先進半導體高度依賴 川普很難交易台灣

川普恐再破政府最長關門紀錄 34天影響320萬旅客、4200萬人陷斷糧危機

