降低庫存？比亞迪傳放慢生產速度 推遲中國工廠產能擴張

中國電動汽車巨頭比亞迪，傳出近幾個月來已放慢生產和擴張步伐，減少了中國部分工廠的班次，並推遲增加新生產線的計畫。(路透)

中國電動汽車巨頭比亞迪 ，傳出近幾個月來已放慢生產和擴張步伐，減少了中國部分工廠的班次，並推遲增加新生產線的計畫。

路透分析，這些決定代表比亞迪過去幾年強勁的銷售增長可能會放緩，因為即使在中國競爭激烈的汽車市場大幅降價後，比亞迪仍面臨庫存上升的問題。

知情人士稱，比亞迪已取消了夜班，並將部分工廠的產量減少至少三分之一。其中一名知情人士說，這些減產措施至少在４家工廠實施，比亞迪還暫停了一些建立新生產線的計畫。

比亞迪2024年銷售427萬輛汽車，主要在中國銷售，該公司在中國有至少7家汽車工廠。比亞迪今年的銷量目標是賣出550萬輛汽車，與去年相比增長近30%。

中國汽車工業協會的數據顯示，比亞迪4月和5月產量年增速分別放緩至13%和0.2%，均為2024年2月以來的最低增速，當時工廠活動因長達一周的農曆新年假期而受到干擾。

數據顯示，比亞迪計畫在2023年和2024年從第2季開始提高月產量。但今年趨勢發生了變化，4月和5月的平均產量較2024年第4季下降了29%。

該公司近期推出的價格優惠政策，將最便宜車型的起售價降至人民幣5.8萬元(約8088美元)，引發了中國汽車類股的廣泛拋售，並引發了競爭對手的新一輪降價。

中國汽車流通協會5月的調查顯示，比亞迪經銷商平均庫存為3.21個月，是中國所有品牌中最高的，而全產業的庫存水準為1.38個月。

隨著庫存水準上升，中國全國工商聯汽車流通商會6月初，呼籲汽車製造商停止向經銷商銷售過多汽車，並根據銷售業績設定「合理」的生產目標。該商會表示，激烈的價格戰正在給現金流帶來壓力，並壓低獲利能力。

價格競爭日益激烈，促使中國監管機構近幾個月來加強了對汽車行業的審查，因為多年來這種做法擠壓了整個行業的供應商、汽車製造商和經銷商。

而中國汽車製造商現在越來越多地尋求海外市場，來支持銷售並抵消本土市場疲軟的勢頭。