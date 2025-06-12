美5月PPI升幅偏低、失業人數偏高 Fed今年降息2碼預期增

美國5月生產者物價指數（PPI）升幅不如預估。美聯社

美國5月生產者物價指數（PPI）升幅不如預估，申領失業給付人數也高於預估，使市場預期聯準會（Fed）今年將降息 2碼的機率進一步升高，帶動美國公債殖利率 12日盤中大幅下降。

5月整體PPI比4月小升0.1%，低於預估的0.2%升幅，但高於4月時的負0.2%（原先公布數字為負0.5%）。5月PPI比去年同期上升2.6%，符合預估，但高於4月時的2.5%（原公布數為2.4%）。

5月扣除食品及能源後的核心PPI月升0.1%，低於預估的0.3%，但高於4月時的負0.2%（原公布數為負0.4%）；比去年同期上升3.0%，分別低於預估的3.1%、及4月時的3.2%升幅。

5月服務類PPI月升0.1%，食品價格連續兩個月下跌後口升0.1%，能源價格持平。

扣除食品、能源及貿易類後的雙核心PPI月升0.1%，低於預估的0.3%升幅，但高於4月時的-0.1%；比去年同期上升2.7%，低於預估的3.0%，及4月時的2.9%升幅。扣除貿易後的升幅明顯偏低，初步顯示關稅 開始推升PPI，但影響不算太大。

另外在PPI各項目中，聯準會（Fed）重視的機票及投資組合管理費率也下降，而醫療成本則持平。

最新一周（6月7日止）首次申請失業給付者為24.8萬人，與前周持平，但高於預估的24.2萬人；過去4周的移動平均人數為240,250人，高於前周時的235,250人。前周（5月31日止）連續申領者為195.6萬人，高於預估的191萬人，以及之前一周時的190.2萬人；這項數字明顯增加，顯示失業者再找新工作的難度升高。

PPI與周三公布的消費者物價指數（CPI）升幅同樣低於預估，顯示關稅迄今對通膨的影響偏低。但經濟學者預料通膨壓力將於下半年加重，因為企業為防止獲利率進一步下降，將會調升售價，而且在關稅之前所累積的庫存也將不斷消化。

通膨面的潛在壓力還包括依據新達成的美中貿易協議，多項中國產品的新關稅稅率將遠高於川普就任之前，而且川普表示他有意在未來一、兩周內致函數十個貿易夥伴，片面訂出美國對各國的新關稅稅率，而稅率也可能遠高於原先的水準。

由於通膨壓力低於預估，加上失業人數高於預期，帶動美國公債上漲，10年期殖利率大幅下降7基點，報4.35%。市場仍預期今年Fed將降息2碼，9月將首次降息，且預測降息的機率比原先預期更高。