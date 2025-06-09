美中貿易復談 史指連升兩日 半導體股推高那指

由於川普總統的官員與中國官員舉行會晤，以解決兩大經濟巨頭之間的貿易問題，史坦普500指數小幅收高。（歐新社）

由於川普 總統的官員與中國官員舉行會晤，以解決兩大經濟巨頭之間的貿易問題，史坦普500指數小幅收高。

史指上揚5.52點或0.09%收6005.88點，連續第二個交易日上漲。那斯達克指數上漲61.28點或0.31%收1萬9591.24點。道瓊工業指數下跌1.11點收4萬2761.76點。

中美兩國官員在倫敦舉行貿易談判。美國財政部長貝森特、商務部長盧特尼克和貿易代表格里爾都出席，美國國家經濟委員會主任哈塞特接受採訪時表示，美國正在尋求中國確認恢復關鍵礦產出口。

哈塞特說，「今天會談的目的是確保雙方是認真的，真正地握手言和，把這件事拋在腦後。」「我們的預期是雙方握手之後，美國將立即放鬆所有出口管制，並大量釋放稀土，然後我們就可以重新開始談判一些小問題了。」

知情人士透露，談判將於10日上午繼續進行。這次倫敦會談是在川普和中國國家主席習近平上周進行長時間通話之後舉行的。兩國上月同意在貿易談判期間暫時降低關稅 。

川普總統表示，「他只得到談判正面的報告」，但尚未與其團隊進行電話溝通。

多家半導體公司股價上漲。高通宣布將以24億美元收購半導體公司Alphawave後，股價上漲4.13%。AMD上漲4.77%，德州儀器上漲3.53%，輝達小漲0.64%；阿里巴巴上漲1.77%。

Blue Chip Daily Trend Report首席技術策略師譚塔瑞利(Larry Tentarelli)表示，「投資人今日看漲中國大型股和美國半導體股，這兩大類股均受益於中美貿易談判。」

此外，蘋果下跌1.21%，因為該公司召開2025年全球開發者大會(WWDC)，並在會上發表了2013年以來首次重新設計的iPhone作業系統。

預計通膨數據將成為本周關鍵議題。最新的消費者物價指數(CPI)將於11日公布，生產者物價指數(PPI)將於12日公布。交易員將尋找線索，了解當前關稅稅率如何影響經濟。

三大股指均已連續第二周上漲。史指上周站上6000點，為2月21日以來首見。

摩根大通表示，債券殖利率 上漲可能會抑制股市的反彈。

在川普總統4月宣布其全面且高額的關稅計劃後，股市最初暴跌。但在川普取消大部分關稅後，股市收復了失地。話雖如此，史指尚未回到今年稍早創下的歷史高點。

摩根大通全球及歐洲股票策略主管馬特卡(Mislav Matejka)在給客戶的報告中寫道：「總體來看，經濟活動與通膨之間的矛盾可能會在夏季惡化，債券殖利率可能會上升，這將抑制過去兩個月出現的股市反彈。」

Yardeni Research創辦人亞德尼(Ed Yardeni)表示，投資人對川普總統推出的關稅政策感到厭倦，該政策導致股市像坐雲霄飛車一樣波動。

他表示：「市場對這些關稅已經非常厭倦，這是理所當然的。」「遊戲規則一直在變化。總的來說，找到一個不會導致任何國家，尤其是世界經濟陷入衰退的解決方案但又符合每個人的利益。」

Raymond James表示，如果以史為鑑，近期市場漲勢可能正趨於停滯。

該公司機構股票策略師麥考特(Tavis McCourt)在最近的報告中寫道，「人們很容易忘記，這屬於季節性正常現象，因為從歷史上看，3月初至6月初是股市的季節性強勢時期。但從現在開始，這種趨勢往往會逐漸消退，轉入『夏季低迷』。」「目前尚不清楚這種趨勢持續的原因，但我們猜測，這是由於市場對下半年每股獲利成長的擔憂加劇，再加上9月下旬和10月的稅收損失拋售。」

摩根史坦利已放棄對Lululemon的部分樂觀預期，並開始觀望該股。

該公司在最新報告中將這家運動休閒公司的股票評級從加碼調降至持股觀望，並將目標價由346美元大砍至280美元，較6日收盤價265.27美元上揚約6%。