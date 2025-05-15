PPI意外下降 美債殖利率走低 延續本周升勢 史指連4漲

本周至今，科技巨頭表現強勁：輝達(Nvidia)和特斯拉均上漲約15%。（路透）

史坦普500指數連續第4個交易日上漲，在美國和中國同意暫時降低關稅後，延續本周漲勢。美債殖利率 也下降，為股市帶來利多。

史指上漲24.35點或0.41%收5916.93點；道瓊工業指數上漲271.69點或0.65%收4萬2322.75點。那斯達克指數34.49點或0.18%收1萬9112.32點。

上周末，美國財政部長貝森特與中國官員舉行的會談，似乎阻止了短期經濟活動的下滑和通膨的上升，這加強了人們對股市近期前景的信心。

本周至今，科技巨頭表現強勁：輝達 (Nvidia)和特斯拉均上漲約15%，而Meta Platforms同期上漲近9%。亞馬遜和Alphabet分別上漲超過6%和7%。本周那指上漲6.6%，史指上漲4.5%，道指上漲2.6%。

Calamos Investments資深副總裁兼投資組合專家庫西克(Joe Cusick)表示：「隨著經濟衰退擔憂開始消退，股市展現出潛在的強勁走勢，市場情緒已轉向適度樂觀。然而，一系列宏觀和微觀風險仍在形成一道投資人必須調適的潛在『憂慮之牆』。」「下個階段重點將在於近日行情是否能在夏天擴大並持續，或者由健康的盤整和修正所取代。」

在迪克體育用品公司(Dick's Sporting Goods)表示計劃以24億美元收購後，Foot Locker股價飆升85.7%。《華爾街日報》引述知情人士的話報導，美國司法部正在調查聯合健康保險公司，該公司下跌10.93%。聯合健康保險一位發言人隨後表示，該保險公司尚未收到美國司法部有關「所謂」調查的通知。

交易商還對經濟狀況進行了評估。上個月批發物價意外下降。美國勞工統計局指出，4月生產者物價指數(PPI)月減0.5%。《道瓊》調查的經濟學家預測當月PPI將上漲0.3%。

4月零售額成長0.1%，與普遍預期相符，而4月工業生產數據降幅略高於預期。

疲軟通膨報告發布後，債券殖利率下滑。10年期美國公債殖利率下跌超過8個基點至4.44%，而2年期美國公債殖利率下跌9個基點至3.96%。

《華爾街日報》報導，Meta Platforms計劃延後推出首款「Behemoth」大型語言模型，其股價下跌2.35%。

消息也給同類人工智慧股帶來壓力，輝達下跌0.38%。

Ritholtz Wealth Management執行長布朗(Josh Brown)對川普 最近針對蘋果的言論並不感到震驚。

川普透露，他告訴蘋果執行長庫克，不希望該公司擴大在印度的生產。這家iPhone製造商的股價下跌0.41%。

布朗表示：「在川普的第一個任期內，我們每天都會收到白宮針對企業領導人的憤怒推文，而股價會對此產生巨大的負面反應。」「每個人都必須接受，這些地雷將成為我們交易環境的一部分。你不做出反應，作為投資人，你的收益就越大。」

「如果你是蘋果股東，就不會支持蘋果放棄利潤，開始嘗試在曼哈頓生產AirPods。我認為川普的意思是，多發布一些新聞稿，像是多做一些產品。」「我認為庫克足夠聰明，他明白這正是他需要做的，而且他會這麼做。」

D.A. Davidson在最新報告中將CoreWeave的股票評級從中性下修至表現不佳。

分析師勞利亞(Gil Luria)維持36美元的目標價，較該股14日收盤價下跌近47%。這家由輝達支持的人工智慧基礎設施提供商CoreWeave公布上季營收為9.816億美元，超過LSEG調查分析師預期的8.53億美元。該公司股價下跌2.51%。本季營收較去年同期的1.887億美元飆升420%。

雖然收入超出預期，但勞利亞認為CoreWeave的回報存在根本問題，「我們認為，如果CoreWeave的資產回報率僅有5%，並且必須為收購這些資產所需的債務支付12.5%的利息，那麼就不值得擴大規模。」「這項業務不值得擴大規模的原因是它主要作為競爭對手微軟的溢出產能，而這種產能在三年協議之後不太可能存在。」

他補充說：「投資人曾後悔擴大WeWork的規模，這回他們可能不想擴大這項業務。」