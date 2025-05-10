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對中145%關稅 CNN：美西港口竟「1艘中國貨輪都沒有」

編譯林文彬／綜合外電
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圖為美國洛杉磯港。(路透)
圖為美國洛杉磯港。(路透)

美國總統川普上月對從中國進口的大多數商品開徵高額關稅後，開往美國港口的貨輪隨之減少。CNN報導，從中國開往美國西岸兩大港口的貨輪，9日上午罕見連一艘都沒有，是疫情爆發以來從未見過的景象。

CNN引述官員說法報導，預定從中國開往聖佩德羅灣複合港口的貨輪六天前還有41艘，但9日數量卻是零；聖佩德羅灣複合港口涵蓋洛杉磯港長堤港。

來自中國的貨輪減少速度之快，讓官員感到憂心。長堤港執行長柯戴洛（Mario Cordero）說：「情況已拉警報，目前貨輪取消和抵港貨輪減少的數量，已高於疫情肆虐時水準。」

美國前幾繁忙的港口貨運量近來全面大減，長堤港貨運量從正常水準下滑35%至40%，洛杉磯港本周貨運量減少31%，紐約和新澤西港也表示將面臨吞吐量放緩的局面。西雅圖港7日上演完全沒有貨輪的景象，也是疫情爆發以來從未發生的反常現象。

目前中國銷往美國的商品大多面臨145%關稅，美國出口至中國的大多數商品關稅則是125%。川普9日暗示將調降中國大陸關稅至80%，但最終條款將由美國財政部長貝森特決定。

關稅 洛杉磯港 長堤

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