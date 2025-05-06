川普貿易協議再現搖擺 道指跌近400點 史指連兩日收低

美國總統川普對全球貿易協議發表了搖擺不定的評論，破滅了關稅很快取得進展的希望，導致美股收跌。道瓊工業指數下跌389.83點或0.95%收4萬829點。美聯社

美國總統川普 對全球貿易協議發表了搖擺不定的評論，破滅了關稅 很快取得進展的希望，導致美股收跌。投資人也在等待聯準會 的政策決定。

道瓊工業指數下跌389.83點或0.95%收4萬829點。史坦普500指數下跌43.47點或0.77%收5606.91點；那斯達克指數下跌154.58點或0.87%收1萬7689.66點。三大平均指數均連2日下跌。

雖然電動車需求有所成長，但特斯拉4月在英國和德國的新車銷量跌至2年多來最低水平，股價下跌1.75%。高盛下跌1.82%，拖累道指下跌。科技巨頭Nvidia和Meta Platforms也下跌。

下午川普與加拿大總理卡尼會面後，股市出現波動；這是卡尼今年稍早上任以來兩位領導人開始進行談判。

川普在會談期間收回了即將達成貿易協議的承諾，並表示「我們不必簽署協議」。他的聲明與財政部長貝森特本周初的評論相矛盾。貝森特5日 表示，「我們已經非常接近達成一些協議」；這也與川普4日發表的評論相衝突，川普本人表示，最快可能在本周達成協議。

貝森特6日在眾議院撥款委員會作證時重申了這個觀點，他指出：「我們大約97%或98%的貿易逆差來自15個國家。其中18%的國家是我們的主要貿易夥伴。如果到年底還不能解決其中80%或90%以上的逆差，我會感到驚訝，而且這個時間可能要早得多。」

誠然，美國與其貿易夥伴之間的官方貿易協議尚未公布。即使美國供應管理協會(ISM)5日發布的數據顯示，4月服務業活動強於預期，但對關稅的擔憂仍然存在。

億萬富翁對沖基金經理瓊斯(Paul Tudor Jones)向《CNBC》表示：「即使川普將中國進口關稅降至50%，股市也可能會跌至新低。」「他會把稅率降至50%或40%，無論如何。即使真是如此，這也將是自1960年代以來幅度最大的關稅，將拖累經濟2%或3%。」

聯準會開始為期兩天的政策會議，並定於7日做出決定。預計聯準會將維持利率穩定，聯邦​​基金期貨交易顯示降息的可能性僅3.1%。

不過，交易員仍將關注聯準會主席鮑爾對經濟前景的評論。

TruStage首席經濟學家里克(Steve Rick)表示：「即使面臨降低利率的外部壓力，但聯準會可能仍將維持當前的暫停政策，直到影響經濟的主要經濟因素更加明朗。」「隨著關稅影響的消退，我們仍然普遍預計經濟將繼續轉向比近幾個月更慢的成長速度。」

摩根大通在最新報告中將沙拉速食連鎖店Sweetgreen的股票評級從加碼下修至中性。分析師克洛沙帕立(Rahul Krotthapalli)也將目標價從32美元下修至25美元。

Sweetgreen股價今年來已下跌44%。他的最新目標價預測意味著該股可能從現在開始上漲28%。

分析師指出，宏觀經濟背景的減弱是主要催化劑，可能會對消費需求造成壓力。再加上餐廳供應過剩，意味著所有收入群體的消費者目前都面臨太多選擇，難以抉擇。

分析師寫道，「潛在需求趨勢持續減弱，影響進一步轉向高收入人群。絕對價值已成為該品牌的一個問題，大多數葷食碗裝沙拉售價在13-17美元之間，平均比同行高出7-30%。」「餐廳供應的增幅已經超過需求，在便利性商品化且價格透明度高的數字世界中，推動著消費者的選擇。」

他補充說，預計Sweetgreen直至2030年財年自由現金流將持續為負。

沃爾夫研究公司(Wolfe Research)發現市場出現明顯轉變。

一個月前，隨著關稅衝擊金融市場，市場正處於新冠疫情爆發以來最嚴重的超賣狀態。現在，史指已較4月初創下的低點上漲約17%，沃爾夫注意到超買訊號開始閃現。

分析師金斯伯格(Rob Ginsberg)在給客戶的最新報告中寫道：「嗯，轉變很快。」

根據《路透》報導，Dealogic彙編的數據顯示，併購活動的速度已放緩至20年來的最低水準。

報告顯示，4月全球簽署的交易數量降至2005年2月以來的最低水準。同時，美國併購活動速度放緩至2009年5月以來的最低水平，簽署的交易數量為555筆。

交易價值也同步縮水。以全球計算，4月交易金額為2460億美元，低於Dealogic的每月均值。