大型科技股帶動 史指那指大漲逾2% 道指升近500點

投資人持續尋找全球貿易取得進展的跡象，大型科技股強勁上漲，股市應聲上漲。道瓊工業指數上漲486.83點至40,093.4點。美聯社

投資人持續尋找全球貿易取得進展的跡象，大型科技股強勁上漲，股市應聲上漲。

史坦普500指數上漲108.91點或2.03%至5484.77點；科技股占比較高的那斯達克指數上漲457.99點或2.74%至1萬7166.04點。道瓊工業指數受IBM下跌6.58%的拖累，但仍上漲486.83點或1.23%至4萬93.4點；這是道指自4月15日以來首次收盤站上4萬點。

輝達(Nvidia)、Meta、亞馬遜、特斯拉和微軟的股價均收高，推動主要股指連續第三天上漲。由於白宮日益加強的貿易立場、尤其是針對中國，削弱了科技業表現，科技業近期受到衝擊。

中國隔夜表示，目前中美未進行貿易談判。中國商務部發言人何亞東表示，有關雙邊談判取得進展的「一切說法」都應予以駁斥。他也呼籲取消「單邊」關稅 。

川普 總統稍早表示，他願意在與北京的貿易談判中採取不那麼對抗的方式。此外，財政部 長貝森特23日表示，美國在貿易方面「有機會達成一項重大協議」。中國進口產品目前需繳納145%的美國關稅。

考慮到與中國的貿易談判缺乏進展，貝爾德投資分析師梅菲爾德對股指上漲持謹慎態度。

他表示：「我不相信這種走勢。」中國隔夜明確表示沒有正在進行中的談判。或許市場仍然感到些許信心，認為至少美國政府是在談論希望達成協議，而不是堅持己見，將關稅提高到瘋狂的水平。前一天的樂觀情緒可能還殘留著一些。

不過，投資人在尾盤收到一些好消息，財政部長貝森特表示，川普政府可能「最快下周」就貿易問題與南韓達成「諒解協議」。

他補充說：「南韓來得早，他們表現出最佳水平，我們將拭​​目以待他們能否保持這樣的狀態。」

自4月2日川普宣布新的美國進口政策以來，史指已下跌3.3%。道指下跌了5.1%，那指下跌了2.5%。

目前，主要平均指數預計本周將收於上漲區域，這將是3周內三大指數第二次上漲。

德意志銀行表示，最近幾天的市場樂觀情緒很大程度上源於投資人相信美國政府在日益加劇的貿易戰中可能會採取更多放鬆的政策。

該公司全球宏觀和主題研究主管里德寫道：「我們必須看看接下來會發生什麼，但很大一部分樂觀情緒是因為投資人認為美國政府將會讓步更多。」

瑞銀策略師西蒙茲(Sean Simonds)在最新報告中寫道，美國正日益接近衰退階段。

他寫道：「市場正在迅速向『衰退』方向定價。」並補充說，對關稅敏感的股票正在被「大幅重新定價」，目前相對於市場已經下跌了20%。

同時，非必需消費品類股未來可能遭受更大的打擊。他表示：「非必需消費品類股通常對成長放緩或衰退較為敏感，近期市場快速向這一方向發展，導致其表現不佳。獲利預期也迅速下調，對沖基金部位也進行了大幅調整。」「我們的模型顯示，非必需消費品類股的下行勢頭更強，像是Kohl's；而通訊服務和公用事業類股如Live Nation和Ameren表現相對較好。」

諾斯羅普格魯曼公司股價下跌2.03%，使其本周至今總跌幅超過13%，可望創下2月以來表現最差的一周。該公司22日股價暴跌13%，為2008年10月以來最大單日跌幅，原因是該公司下修全年業績預期，並表示由於成本上升，其B-21轟炸機項目出現虧損。

橋水基金聯席投資長普林斯(Bob Prince)、詹森(Greg Jensen)和卡尼奧爾坦布爾(Karen Karniol-Tambour)在23日的時事通訊中表示，世界正在經歷「向現代重商主義的快速轉變」，這可能會損害金融資產和經濟。

他們寫道：「預計政策將引發經濟放緩，經濟衰退的可能性也會上升。」

該通訊還指出，包括川普的貿易努力在內的政策變化給「依賴外國資本流入的美國資產帶來了特殊風險」。