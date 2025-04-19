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下個強勢股在哪？投資冠軍給1訣竅 「準確率99%」

編譯林文彬／綜合外電
傳奇投資人麥納維尼表示，99%的投資獲利豐厚個股都符合一個特點。(路透)
傳奇投資人麥納維尼表示，99%的投資獲利豐厚個股都符合一個特點。(路透)

美股七雄」過去數個周期表現持續優於大盤，從歷史經驗來看是罕見現象，但這可能不代表這七檔大型科技股吃了「無敵星星」。一名傳奇投資人表示，美股七雄表現不會永遠優於大盤，如果想找新的強勢股，有一個判斷標準準確率高達99%。

曾在美國投資錦標賽（U.S. Investing Championship）兩度拿下冠軍的麥納維尼（Mark Minervini）表示，尋找新強勢股的主要標準有兩個，如果一檔股票股價高於200日移動平均線，200日均線走勢也朝上，這檔股票就可能大有所為。如果股價處於或逼近52周高點，這檔股票表現也值得期待。

麥納維尼說：「如果正在尋找可望成為大贏家的個股，這是最基本判斷標準。縱觀過去100年投資獲利豐厚的個股，99%是在股價高於200日均線，而且200日均線走勢朝上時締造強勁表現。你想加入剩下的1%，還是99%俱樂部？」

麥納維尼這些建議，與基本面價值投資人目前可能正在尋找的投資標的正好相反。價值投資人通常物色股價大跌至逼近52周低點，而且遭到利空連番打擊的股票。麥納維尼指出，採取這兩種策略都能賺錢，只是概念不同。

麥納維尼說：「如果想找到位居領導地位的股票，這些前段班學生永遠不會跌至52周低點。強勢股永遠會在52周高點附近徘徊，股價從10美元漲至100美元的唯一方法是不斷改寫新高。」

麥納維尼2021年以334.8%的全年投資報酬率，贏得美國投資錦標賽100萬美元以上股票級別冠軍。1997年冠軍也是麥納維尼，投資報酬率達到155%。

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