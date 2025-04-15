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回顧「股神」巴菲特如何度過前兩次的股市危機

編譯魏紹揆／綜合外電
「股神」巴菲特。美聯社
「股神」巴菲特。美聯社

2025年的市場一團亂，陷入極端震盪，對「股神」巴菲特來說，如今不僅是他手握最多現金的時候，歷經多次市場危機的他，也知道該如何度過這樣的環境。

以價值投資著稱的巴菲特，過去有很長的時間都善於利用蕭條期間逢低買進並迅速達成交易。雖然他反對試圖預測何時買進，也坦承他沒辦法預測短期趨勢，但他在當前的市場動盪前就做好準備，特別凸顯出他的先見之明。

過去一年來，巴菲特積極出脫他的兩大持股：蘋果和美國銀行（BoA）。截至去年底，他執掌的波克夏公司坐擁的現金水位達到3,340億美元的歷史新高，約占該公司總資產的30%。

疫情亂局大買自家股票

當全球因新冠疫情而封城時，巴菲特即已準備好大量資金。然而，隨著聯準會（Fed）以大量且緊急支持的方式介入，巴菲特最終決定等待更好的時機。

巴菲特在2021年的股東年會上說：「我們本來可以在Fed行動之前，部署500億或750億美元。」「鮑爾採取的行動十分重要，在2020年3月23日以迅速又果斷的行動，改變了經濟停擺的情況」。

事實上，波克夏在疫情期間的最大投資是自家股票。該公司在2020年買回247億美元的自家股票，隔年又回購了破紀錄的270億美元。巴菲特2021年說：「我們無法用像我們自家公司那般便宜的價格，買到其他公司。我們也找不到像自家公司股票這麼便宜的股票可以買，所以我們用相當龐大的金額這麼做（買回自家股票）」。

在2008年危機入市

因為房地產泡沫破裂衝擊金融市場，巴菲特在2008年金融危機期間迅速進場，並敲定了一些他最享負盛名的交易。

巴菲特當時成為問題銀行的白衣騎士，他在雷曼兄弟（Lehman Brothers）破產後，以50億美元的現金入股高盛集團（Goldman Sachs），拯救了後者。他同時也投資奇異（General Electric），並對當時陷入困境的美銀注資50億美元，展現極強的信心。

巴菲特2020年回顧那段期間時這麼說：「其實，在2008、2009年，我們買那些資產，並不是要昭告天下，我們之所以那麼做，是因為在當時看來是明智的做法。而且當時的市場是，我們基本上沒什麼競爭對手。」「我們這麼做，開出了我們認為非常有利的條件。但當時市場處於恐慌狀態，沒人願意提供那樣的條件。」

巴菲特 疫情 波克夏

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