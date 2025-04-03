1968以來最大幅度加稅 恐讓美股市值蒸發近2兆

川普總統宣布最新一波全面關稅可能讓美國經濟呈現衰退。歐新社

彭博新聞3日報導，川普總統宣布最新一波全面關稅 可能讓美國經濟呈現衰退，史坦普500指數(S&P 500 Index)3日開盤之後，市值恐將蒸發1.7兆。

受到關稅衝擊最重的企業是供應鏈 高度仰賴海外製造的廠商。蘋果公司(Apple)在美國銷售的絕大多數電子裝置都在中國生產，股價3日估計下跌7.7%。露露樂檬(Lululemon Athletica)、耐吉(Nike)都在越南 設廠，股價恐將走挫至少9%。沃爾瑪(Walmart)、Dollar Tree販賣大量來自海外的進口商品，股價可能都將走低至少4%。

盈透證券(Interactive Brokers)策略長索斯尼克(Steve Sosnick)表示：「市場體認到，幾乎沒有任何辦法可以做出利多解讀。」

他說，眼前出現的巨大拋售潮，某種程度上正是鼓吹「逢低必買」(buy every dip)的交易員錯估情勢而導致。

摩根大通(JPMorgan)經濟學家費羅利(Michael Feroli)在分析報告中說，這波關稅相當於1968年以來最大幅度的加稅，若以聯邦準備理事會(Federal Reserve)採用的通膨衡量標準，今年物價可能上漲1.5%，對個人收入、消費者支出均造成壓力。

費羅利報告指出，光是關稅衝擊就可能讓經濟瀕臨衰退邊緣，「這還沒有計算總出口、投資支出等其他層面的打擊」。

花旗集團(Citigroup)分析師馬里克(Atif Malik)說，以iPhone製造商蘋果公司為例，如果自行吸收中國關稅衍生的成本提高，毛利率可能受到高達9%的衝擊。