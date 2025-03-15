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新債王：金價將漲破4000美元大關 美陷衰退機率達6成

編譯吳孟真／綜合外電
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「新債王」岡拉克說，黃金現貨價格有望攻上每英兩4000美元。(路透)
「新債王」岡拉克說，黃金現貨價格有望攻上每英兩4000美元。(路透)

有「新債券天王」之稱的雙線資本公司（DoubleLine Capital）創辦人岡雷克（Jeff Gundlach）認為，黃金現貨價格有望攻上每英兩4,000美元。

道瓊社報導，長期看好黃金的岡雷克說，「我大膽地認為，金價將觸及4,000美元大關；我不確定今年會發生，但這是金價跌至1,800美元、一路攀升至今的可預期走勢」。

黃金現貨價格在14日盤中衝破每英兩3,000美元，為今年來第13度創新高。

岡雷克指出，各國央行近來在「短時間內大量」增持黃金，而「我不預期這將停止」。他也說，「我認為這是由於各界認知到，黃金是較不受金融體系影響的價值儲藏工具」。

道瓊市場數據根據FactSet資料分析，黃金現貨價格曾在1980年1月21日盤中創下每英兩873美元紀錄，經通膨調整後，等同於今日的3,580.44美元。當時市場對通膨升溫的恐懼，以及西方國家央行大量增持黃金的舉措，都和今日情形類似。

當論及廣泛的美國經濟，岡雷克預期，美國今年陷入衰退的機率為60%，遠高於多數華爾街銀行所預期。

金價 央行 道瓊

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