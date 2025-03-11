關稅一日間翻雲覆雨 史指跌近修正區間 道指再挫逾470點

川普總統的新關稅議案全天都在變化，令交易員們感到頭暈目眩，史坦普500指數繼續下滑。貿易政策的不確定性已使史指跌至修正邊緣；修正的定義是從高點下跌10%。歐新社

川普 總統的新關稅 議案全天都在變化，令交易員們感到頭暈目眩，史坦普500指數繼續下滑。貿易政策的不確定性已使史指跌至修正邊緣；修正的定義是從高點下跌10%。

史指收盤下跌42.49點或0.76%至5572.07點；盤中最低點比其歷史收盤價低了10%。道瓊工業指數下跌478.23點或1.14%收4萬1433.48點。那斯達克指數下跌32.22點或0.18%收1萬7436.1點。

在川普於Truth Social宣布加拿大鋼鐵和鋁關稅將從12日起增加一倍至50%前，史指開盤後一度上漲。此舉是為了回應安大略省省長福特對出口到美國的電力徵收附加費。

當天稍後，福特表示，在與美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)交談後，他將暫時取消25%的附加稅。

最後，川普首席貿易顧問納瓦羅下午表示，川普不會對加拿大鋼鐵和鋁徵收50%的關稅。

這是過去3周來一系列無序貿易政策的最新舉措；這些舉措擾亂了企業和消費者信心，並給市場帶來壓力。

那指11日遭遇2022年9月以來最大單日跌幅，下跌4%。道指成分股下跌近900點。花旗集團本周將美國股票評級從加碼下修至中性，指出「美國例外論暫停」是原因。

貝爾德投資策略師梅菲爾德表示：「政府在追求不一定完全是經濟性質的貿易目標時顯然能夠忍受痛苦。」「目前我仍然認為，我們還沒有陷入經濟衰退，但可能正面臨經濟放緩或成長恐慌。非經濟衰退時期的拋售往往比經濟衰退時期的拋售持續時間更短、程度更溫和。」

達美航空因美國需求疲軟而大幅調降獲利預期，加劇了人們對經濟衰退的擔憂，導致股價下跌7.23%。其他旅遊相關股票也紛紛下跌，迪士尼和Airbnb均下跌約5%。

除了隨意採取關稅措施外，美國政府最近幾天的言論也引發投資人對經濟的擔憂。川普再次顯得對股市最近的下跌無動於衷。根據白宮 聯合報導，當被問及股市時，他說：「市場會漲，也會跌，但你知道嗎，我們必須重建我們的國家。」

投資人正熱切期待12日公布的2月消費者物價指數(CPI)。

梅菲爾德補充說：「CPI最好不要出現意外上行，這一點非常重要，因為目前，如果經濟出現大幅放緩，聯準會確實有足夠的資源來降息並試圖刺激需求」「但它們只有感覺到通膨預期和通膨得到良好控制時才能真正做到這一點。」

Piper Sandler在最新報告中寫道，目前困擾市場的不確定性水平較高，可能導致GDP、就業和消費疲軟。

該公司首席全球經濟學家拉扎爾表示，考慮到這一點，投資人未來應該謹慎行事，「壞消息是，不確定性達到了新冠疫情以外的歷史最高水準，而且從歷史上看，不確定性與糟糕的生態結果相關。好消息是不確定性總是會逐漸減少。但短期內，對成長保持謹慎是值得的，直到它下降。」

在同一報告中，她表示，投資人也應該關注川普總統上周末的評論，「川普在對國會的演講中警告，經濟將出現『小規模騷亂』，並在9日拒絕排除經濟衰退的可能性。財政部長貝森特表示，經濟正在走向『排毒期』。」並補充道，「不要與華盛頓爭鬥。」

在過去幾周之前，華爾街的一些人就預測可能會出現「川普看跌期權」，這意味著白宮將對市場做出反應並採取措施限制拋售。不過，川普近日表示，他沒有關注股市，經濟正處於過渡期。

Edward Jones投資策略師庫爾卡法斯(Angelo Kourkafas)表示，在最近的大部分拋售中，大型科技股一直引領市場走勢，但投資人應該考慮利用其他陷入拋售的群體，「股價落後者迎頭趕上的主題仍然在繼續。許多國內中型股、金融股以及貿易部位較小的公司仍然有迎頭趕上的潛力和折價吸引力。」