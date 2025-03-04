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川普關稅生效 道指兩天跌掉1300點

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川普關稅生效 道指兩天跌掉1300點 那指一度淪入修正

財經組編輯張大仁／即時報導
由於川普總統的關稅措施讓投資人擔心可能對經濟造成衝擊，道瓊工業指數連續第二天下跌。路透
由於川普總統的關稅措施讓投資人擔心可能對經濟造成衝擊，道瓊工業指數連續第二天下跌。路透

由於川普總統的關稅措施讓投資人擔心可能對經濟造成衝擊，道瓊工業指數連續第二天下跌。

道指下跌670.25點或1.55%收4萬2520.99點，加上3日下跌近650點，兩天內道指重挫逾1300點。史坦普500指數下跌71.57點或1.22%收5778.15點，上個交易日創今年以來最大單日跌幅。那斯達克指數下跌65.03點或0.35%收1萬8285.16點。

盤中最糟時，道指下跌超過840點，史指下跌2%；那指最低下跌逾2%，並一度接近修正區域，即從近期高點下跌逾10%。史指成分股中，超過五分之四的股票收盤下跌。但一些投資人買入輝達等今年遭受重創的股票。

川普於午夜正式對加拿大和墨西哥徵收25%的關稅；同時也對中國商品加徵10%的關稅。作為報復，中國對部分美國產品加徵高達15%的關稅。

在加拿大總理杜魯多表示加拿大也將對美國商品徵收25%的關稅後，川普回應將對加拿大徵收更高的關稅。

大型進口公司股價承受壓力。通用汽車和福特汽車分別下跌4.56%和2.88%。Chipotle的酪梨有一半來自墨西哥，股價下跌2.15%。目標百貨下跌3%，其執行長表示，由於關稅，未來幾天部分產品的價格將上漲。

本周的跌勢導致史指2025年淪入虧損，道指基本上持平。由於投資人期待雙方能在最後一刻達成協議，以避免對墨西哥和加拿大徵收全額稅款，在川普確認即將徵收期待已久的稅款後，3日的交易損失加劇。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「我稱之為有條件修正。」「這實際上是基於一個條件：川普將在多大程度上保留關稅。」

加上最近發布的疲軟經濟數據，關稅讓市場參與者更擔心美國經濟的健康狀況。由於投資人擔心徵稅可能再次打擊經濟成長，銀行和零售類股領跌。

加上4日的下跌，史指目前的交易價格低於11月選舉日收盤價。交易員將密切關注川普4日晚間向國會發表的講話，了解其有關關稅的聲明，關稅是他競選活動的核心支柱。

盤中收復早盤失地的股票大多是當日跌幅最大的股票。下午盤中出現明顯的反彈走勢，3日表現最差的史指成分股較4日盤中低點平均上漲了4.5%。

例如，美超微電腦在3日下跌13%之後，4日開盤即下跌。但收盤上漲8.51%，而當日盤中最低時，該股下跌超過4%。

同樣，人工智慧寵兒輝達(Nvidia)早盤下跌近4%，但最後上漲1.69%。早盤Palantir下跌約5%，但收盤上漲1.17%。

Enphase Energy也是漲幅最大的股票之一，早盤該公司下跌逾4%，收盤上漲9.44%。

百思買下跌13.3%，創2020年3月12日下跌15.3%以來近5年最大單日跌幅。

該公司執行長·巴里在與分析師的財報電話會議上警告，美國總統川普對墨西哥商品徵收25%的關稅，並對中國商品徵收10%的額外關稅，可能會導致消費者價格上漲。該零售商第4季獲利和營收超過華爾街預期。

該執行長在電話會議中表示：「預計我們整個產品系列的供應商將把一定程度的關稅成本轉嫁給零售商，這極有可能使美國消費者的價格上漲。」

摩根史坦利財富管理公司美國政策主管格拉建議，在川普總統的貿易戰加劇不確定性的背景下，投資人應關注安全資產和防禦性產業。

她表示：「今天的市場是走向的象徵，那就是考慮更多安全資產，保持防禦性資產，比如公用事業、房地產等關稅風險非常低的類股。」

她說，關稅將牽制經濟成長和凸顯通膨風險，「這是個多重面相的政策，我市場會考量一切可能性。」

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