AI熱潮像頁岩油泡沫？克魯曼：微軟消息印證此推論有理

大型科技公司之間的人工智慧（AI）軍備競賽仍在如火如荼進行中，但市場老手警告，AI資本支出熱潮有如美國水力壓裂開採頁岩油投資熱潮，最後也可能以泡沫爆裂收場。路透

人工智慧（AI ）軍備競賽仍在如火如荼進行中，但已有市場老手警告，這場AI支出熱潮有如美國水力壓裂開採頁岩油熱潮，最後是以泡沫爆裂收場。

2008年諾貝爾經濟學獎克魯曼最近曾撰文評論AI話題，他拿AI題材將一小撮大型科技公司股價拱上雲端，與1990年代末網路股狂飆相提並論。儘管網際網路產生實際的經濟利益，但在提高生產力的同時，燒錢卻十分可觀，結果達康泡沫爆破，讓一些投資 人損失慘重，因為他們誤信當時紅透半邊天的網路公司都能像微軟那般，奠定長期獲利斐然的市場支配地位。

克魯曼上周末視訊訪談華爾街著名空頭人士查諾斯，這位基金管理經驗長達40年的老手過往輝煌紀錄包括放空美國能源巨人安隆（Enron）以及德國電子支付公司WireCard，結果這兩個放空標的公司分別在2001年和2020年因會計詐欺醜聞破產，股票跌得一文不值。查諾斯早在2010年就預言中國大陸房地產將崩盤，但大陸房市直到2020年代才泡沫化；他也放空特斯拉，但虧損慘重。

AI資本支出vs.水力壓裂鑽油

查諾斯在視訊訪談中表示，AI支出熱潮不太像當年的達康投資狂熱，他認為「或許更糟」。他說：「我們現在談的只是一小撮頂尖公司，每年投入3,000億至5,000億美元資本支出。意思是，AI不像網際網路那樣，讓投資更具資本效率，且能提高資本報酬率。目前為止，AI恰好相反：是一門極為資本密集的生意。有人笑說，頂尖科技公司現在看來就像是2014年和2015年的水力壓裂鑽油業者，投入愈來愈多的資本，去追逐很變化難測的報酬。」

克魯曼解釋，查諾斯的意思是，有別於昔日網際網路投資並未涉及大規模支出，今日科技公司卻每年砸巨資採購設備並且布建資料中心，但將來的報酬如何，值不值得今日投入如此龐大的AI支出？大有疑問。

這跟水力壓裂（fracking）何干？水力壓裂是從頁岩開採石油與天然氣的技術，藉由高壓灌注液體裂解頁岩而得。這種技術振興了美國油氣產業，加上再生能源，讓美國能源終於能自給自足，是幾世代以來首見。然而，這些水力壓裂業者本身的獲利卻不如投資人預期，有些甚至淪落到破產倒閉命運。

AI晶片 快速折舊會導致會計詐欺嗎？

首先披露安隆詐欺醜聞的新聞記者麥克林指出，問題癥結在「水力壓裂油井呈現陡降的生產率：第二年的石油產量比頭一年的產量大幅縮小」。但這個事實卻未反映在這些公司的財務報表上，查諾斯稱之為「會計騙局」。例如當年頁岩油先驅之一的崔石比克（Chesapeake），最終聲請破產；之前已遭開除的執行長麥連登2016年車禍喪生，他沒繫安全帶超速駕車撞上水泥橋。

查諾斯指出，科技巨頭此刻在AI砸下巨額資本支出，「數目變得比兩年前還大得多，以致這些公司已投入資本的報酬率其實正開始急轉直下」。

他接著說：「我一直看空資料中心，舊資料中心公司，因為現在新秀打造更大、更好、更快的資料中心，舊的則顯得過時。資料中心因空調和內部零件而折舊，但問題還不是太大；問題在於晶片，你每顆花5萬美元採購的晶片，卻被同一家公司的新晶片超越。所以問題是：折舊速度有多快？會不會淪落到會計詐欺的田地？若你必須持續再升級至更新、更昂貴的晶片，那你會讓已投資數千億美元的資產多快折舊？」

查諾斯預言，「兩年後」，這些大型科技公司將面臨這項考驗，屆時投資數目將大得足以構成「令人不安的問題」。

克魯曼認為，查諾斯的評估言之成理，並且在微軟公司日前傳出的消息得到印證。投資銀行TD Cowen發布報告說，微軟正取消在美國租賃大量資料中心算力的租約，可能顯示微軟如今認為，已經取得的AI算力已超出所需。