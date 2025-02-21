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無力買房…1月成屋銷量降4.9% 房價連漲19個月

憂經濟放緩和通膨上升 道指重挫近750點

「無力」買房…1月成屋銷量下降4.9% 房價連漲19個月

中新社華盛頓2月21日電
房貸利率居高不下、房價攀升，眾多潛在購房者「無力」購房。（美聯社）
房貸利率居高不下、房價攀升，眾多潛在購房者「無力」購房。（美聯社）

美國全國房地產經紀商協會（National Association of Realtors）21日公布數據顯示，今年1月美國成屋銷售量按年率計算為408萬套，與去年12月相比下降4.9%，比去年同期增長2%，低於市場預期。 　　

數據顯示，1月成屋價格中位數為39.69萬美元，同比增長4.8%，房價已連續19個月上漲。庫存方面，1月底待售房屋共118萬套，與去年12月相比增長3.5%，比去年同期增長16.8%。按照當前銷售速度，需要3.5個月售出市場上的所有房屋。在供需平衡的市場，通常需要5個月至6個月來售出市場上所有房屋。 　　

媒體認為，自2022年以來，受房貸利率增長影響，美國房地產市場一直低迷。2024年成屋銷售量為406萬套，是自1995年以來的最低值。 　　

美國全國房地產經紀商協會首席經濟學家勞倫斯·尤恩認為，儘管美聯儲多次降息，但房貸利率居高不下，加之房價攀升，導致眾多潛在購房者「無力」購房。 　　

據美國住房金融機構房地美（Freddie Mac）20日數據顯示，美國30年期固定抵押貸款平均利率為6.85%。一周前30年期固定抵押貸款平均利率為6.87%，一年前該數據為6.9%。 　　

經濟學家普遍預計，30年期固定抵押貸款平均利率2025年仍會維持在6%以上。

利率 貸款 房地產

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