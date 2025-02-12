我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汪小菲被爆已和老婆回北京 留下年幼子女在台灣

美1月CPI年升3.0%比預期高 道瓊期指急挫400點

川普揚言課關稅 專家：台積電在美量產2奈米時程恐提前

中央社新竹12日電
圖為台積電在美國亞利桑納州廠外觀。（中央社）
圖為台積電在美國亞利桑納州廠外觀。（中央社）

台積電首度赴美國亞利桑納州廠召開董事會，核准財報、現金股利及資本預算案等，沒有外界關注的擴大美國投資案。產業專家表示，美國總統川普揚言對晶片課徵關稅，台積電勢必會與美國政府溝通並擬定應對措施，原先預估台積電2028年在美國量產2奈米，專家推測不排除可能時程會提前。

長期觀察半導體產業發展的專家指出，台積電已決定在亞利桑納州投資興建3座晶圓廠，第1座晶圓廠於2024年第4季量產4奈米製程，第2座晶圓廠預計2028年量產，原先外界推估台積電最快可能於2028年在美國量產2奈米，在面臨美國可能祭出關稅壓力下，台積電不排除可能加速美國量產2奈米時程，也可能增建第4座晶圓廠。

隨著亞利桑納州第1座晶圓廠開始量產，台積電第1季董事會特地選在亞利桑納州廠舉行，讓董事會成員實地了解美國新廠量產狀況。

台經院產經資料庫研究總監劉佩真說，台積電選在美國召開董事會，展現對於美國市場的重視，並對美方釋出善意。據統計，台積電2024年北美市場比重高達70%。

產業專家表示，台積電近年積極擴大全球布局，其中，美國亞利桑納州廠相當關鍵，台積電首度前往召開董事會，充分展現對於亞利桑納州廠的重視。

專家指出，觀察台積電董事會的7項決議，包括核准2024年財報、第4季現金股利、員工業績獎金與酬勞、資本預算、增資子公司TSMC Global、召集股東會以及人事案，是台積電董事會例行討論議案，顯示台積電遠赴亞利桑納州召開董事會，僅是換地點舉辦。

專家說，川普上任以來，多次表示將對晶片課徵關稅，台積電應是首要對象，預期台積電應會與美國政府緊密溝通，並擬定應對措施。

專家研判，川普的關稅措施應只是手段而不是目的，川普要的是「越快越好」、「越多越好」，應是要台積電擴大美國投資，並加速美國量產先進製程。台積電這次董事會決議雖無擴大美國投資案，不過仍不排除可能加速美國量產2奈米製程，也可能增建第4座晶圓廠。

專家表示，隨著人工智慧（AI）應用快速發展，可望帶動先進製程需求增長，台積電2025年下半年將在台灣先量產2奈米製程，2026年下半年量產A16製程，台積電提前於美國量產2奈米，一方面向美方釋出善意，另方面也可滿足美國市場客戶需求。

至於市場揣測台積電可能赴美國投資先進封裝，專家指出，先進封裝應不是川普關切的重點，由於先進製程與先進封裝應緊密搭配，台積電不排除基於自身需要而赴美國投資先進封裝。

專家說，川普是否對晶片課徵關稅，台積電如何應對，備受各界矚目，預料台積電應會力求排除關稅對營運的影響。

台積電 亞利桑納州 投資

上一則

狂酸馬斯克 奧特曼：頻出怪招只想拖慢OpenAI發展

延伸閱讀

川普關稅引爆黃金搶購潮 迫使造幣廠暫停銷售金條

川普關稅引爆黃金搶購潮 迫使造幣廠暫停銷售金條
再度施壓Fed？川普：降息與課關稅相輔相成

再度施壓Fed？川普：降息與課關稅相輔相成
墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法
川普性別議題行政命令惹議 遭聯邦法官暫擋

川普性別議題行政命令惹議 遭聯邦法官暫擋

熱門新聞

Toto生產可用於半導體製造設備的靜電吸盤，成為帶動該公司營收成長的推手。此為示意圖，並非Toto馬桶。美聯社

看看這家衛浴品牌如何撈過界 跨足晶片製造還意外做得很好

2025-02-04 13:09
輝達執行長黃仁勳。（記者吳康瑋／攝影）

和川普低調過招 NVIDIA去年就布局 傳悄悄延攬關係戶

2025-02-09 05:20
中國公司字節跳動旗下短影音平台TikTok的logo。（路透）

馬斯克退出TikTok收購戰 WSJ曝這3大科技巨頭有興趣

2025-02-08 19:40
電子商務巨頭亞馬遜的業績預期令投資人失望，股價下跌4.05%。該公司預計第1季營收將成長5%至9%，這是有記錄以來的最低增幅。美聯社

川普再放話徵收對等關稅 道指跌逾400點 股指本周走低

2025-02-07 16:50
億萬富翁馬斯克。（路透）

馬斯克開價974億「低價收購OpenAI」 奧斯曼秒拒：不了謝謝

2025-02-10 18:46
美國股市6日早盤小漲，蘋果晶片供應商Skyworks股價重挫近三成。路透

美股早盤微漲 這檔蘋概股暴跌近三成

2025-02-06 10:10

超人氣

更多 >
副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植

副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植
川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫
中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命
頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚

頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚
劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱