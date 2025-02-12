川普揚言課關稅 專家：台積電在美量產2奈米時程恐提前

圖為台積電在美國亞利桑納州廠外觀。（中央社）

台積電 首度赴美國亞利桑納州 廠召開董事會，核准財報、現金股利及資本預算案等，沒有外界關注的擴大美國投資 案。產業專家表示，美國總統川普揚言對晶片課徵關稅，台積電勢必會與美國政府溝通並擬定應對措施，原先預估台積電2028年在美國量產2奈米，專家推測不排除可能時程會提前。

長期觀察半導體產業發展的專家指出，台積電已決定在亞利桑納州投資興建3座晶圓廠，第1座晶圓廠於2024年第4季量產4奈米製程，第2座晶圓廠預計2028年量產，原先外界推估台積電最快可能於2028年在美國量產2奈米，在面臨美國可能祭出關稅壓力下，台積電不排除可能加速美國量產2奈米時程，也可能增建第4座晶圓廠。

隨著亞利桑納州第1座晶圓廠開始量產，台積電第1季董事會特地選在亞利桑納州廠舉行，讓董事會成員實地了解美國新廠量產狀況。

台經院產經資料庫研究總監劉佩真說，台積電選在美國召開董事會，展現對於美國市場的重視，並對美方釋出善意。據統計，台積電2024年北美市場比重高達70%。

產業專家表示，台積電近年積極擴大全球布局，其中，美國亞利桑納州廠相當關鍵，台積電首度前往召開董事會，充分展現對於亞利桑納州廠的重視。

專家指出，觀察台積電董事會的7項決議，包括核准2024年財報、第4季現金股利、員工業績獎金與酬勞、資本預算、增資子公司TSMC Global、召集股東會以及人事案，是台積電董事會例行討論議案，顯示台積電遠赴亞利桑納州召開董事會，僅是換地點舉辦。

專家說，川普上任以來，多次表示將對晶片課徵關稅，台積電應是首要對象，預期台積電應會與美國政府緊密溝通，並擬定應對措施。

專家研判，川普的關稅措施應只是手段而不是目的，川普要的是「越快越好」、「越多越好」，應是要台積電擴大美國投資，並加速美國量產先進製程。台積電這次董事會決議雖無擴大美國投資案，不過仍不排除可能加速美國量產2奈米製程，也可能增建第4座晶圓廠。

專家表示，隨著人工智慧（AI）應用快速發展，可望帶動先進製程需求增長，台積電2025年下半年將在台灣先量產2奈米製程，2026年下半年量產A16製程，台積電提前於美國量產2奈米，一方面向美方釋出善意，另方面也可滿足美國市場客戶需求。

至於市場揣測台積電可能赴美國投資先進封裝，專家指出，先進封裝應不是川普關切的重點，由於先進製程與先進封裝應緊密搭配，台積電不排除基於自身需要而赴美國投資先進封裝。

專家說，川普是否對晶片課徵關稅，台積電如何應對，備受各界矚目，預料台積電應會力求排除關稅對營運的影響。