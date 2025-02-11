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特斯拉芬蘭銷量大減 車主似對馬斯克介入政治存疑

中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩11日專電
2024年特斯拉在芬蘭的銷售量比2023年下降39%，芬蘭媒體引述專家表示，許多芬蘭車主可能對於特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）介入政治存疑。（歐新社）
2024年特斯拉在芬蘭的銷售量比2023年下降39%，芬蘭媒體引述專家表示，許多芬蘭車主可能對於特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）介入政治存疑。（歐新社）

2024年特斯拉在芬蘭的銷售量比2023年下降39%，芬蘭媒體引述專家表示，許多芬蘭車主可能對於特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）介入政治存疑。

芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，特斯拉電動車2024年在芬蘭的銷售量比上個年度下降了39%，但在芬蘭同期整體電動車的新車登記只少了6%。

雖然特斯拉主打新版的Model Y也可能是銷售量減少的原因之一，但專家認為這並不是最主要的原因。

報導指出，馬斯克曾對德國極右政黨德國另類選擇黨（AfD）表示支持，也被質疑曾在社群媒體X上散播假消息。馬斯克是電動車大廠的執行長，但卻是支持化石燃料、決定退出巴黎和約的川普政府決策核心角色也讓人質疑。

報導中提到，世界上有不少特斯拉車主都在自己的車上貼著「我是在馬斯克發瘋前買的車」（I bought this before Elon went crazy），來表示自己不支持馬斯克代表的價值觀。有些人因此不購買特斯拉或把特斯拉電動車轉賣，表示對馬斯克的不認同。

芬蘭漢肯商學院（Hanken School of Economics）的行銷學教授波爾沙（Pia Polsa）表示，過去因為認同環保理念而買特斯拉的老顧客可能會因為馬斯克的爭議而改換其他電動車。她認為，馬斯克跟分化言論的關聯可能會引起特斯拉的品牌危機。

目前市場上有其他電動車品牌可以選擇也讓不滿意特斯拉的消費者能夠改變消費行為。

報導中訪問幾位持不同看法的芬蘭車主，一位車主認為，有些人會認為品牌代表認同，但也有人認為外型和功能才是最重要的。他自己不會因為馬斯克的政治行為而改變對車子的看法。

另一位車主則表示，馬斯克的行為的確令人困擾，但若看特斯拉是市面上電動車品牌中，唯一有完整的永續計畫的車廠，他不會因為政治立場而不開特斯拉。

根據挪威廣播公司（NRK）2月6日報導，2025年1月特斯拉在挪威的銷售量則比起去年同期少了40%，去年同期銷售量第1，今年則是掉到第3，落後福斯汽車（Volkswagen）與豐田汽車（Toyota）。

特斯拉 馬斯克 電動車

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