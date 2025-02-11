OpenAI與美政府討論 懷疑DeepSeek未經授權取得技術

OpenAI懷疑DeepSeek未經授權取得其技術，已與美國官員討論此問題。(路透)

OpenAI 一位高階主管表示，針對公司正在進行的DeepSeek 相關調查，OpenAI 已經與美國政府官員談論過，公司正在了解DeepSeek是否以未經授權方式獲取的OpenAI技術。OpenAI是ChatGPT的開發商。

OpenAI全球事務長Chris Lehane周一（10日）在彭博電視的訪談中說：「我們已經看到了一些證據，我們將繼續評估。」 他提到，OpenAI已經就這個問題與政府官員討論過，但他沒有提供更多細節。

中國的AI新創公司DeepSeek，上月推出的一款低成本高性能的聊天機器人，震驚全球科技產業。然而，美國有人質疑DeepSeek是否依靠西方技術，來規避巨額成本。

微軟（Microsoft）的安全專家第一個通知合作夥伴OpenAI相關疑慮，因為他們發現DeepSeek使用OpenAI的應用程式介面，取出大量的資料。OpenAI上個月說，他們自己也有發現這狀況，正在檢查各種可能的跡象，調查DeepSeek是不是以OpenAI所擁有的系統輸出資料，來訓練他們的AI模型。也就是業界所稱的模型「蒸餾」（distillation）。

但也有一些人批評OpenAI「雙標」。OpenAI與大多數AI開發商一樣，也面臨著未經同意即取用大量網際網路內容，去開發自家AI軟體的調查。

Lehane以在圖書館借書比喻，他說，未經授權方式，比較像是一個人從圖書館供了一本書，換了封面，改了作者，然後出售。Lehane周一在巴黎參加AI行動高峰會上強調，「這樣的複製，是我們所關切的」。卡路里有好有壞，「蒸餾」也有好的，以及有問題的。