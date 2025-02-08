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馬斯克退出TikTok收購戰 WSJ曝這3大科技巨頭有興趣

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馬斯克退出TikTok收購戰 WSJ曝這3大科技巨頭有興趣

編譯盧思綸／即時報導
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中國公司字節跳動旗下短影音平台TikTok的logo。（路透）
中國公司字節跳動旗下短影音平台TikTok的logo。（路透）

特斯拉執行長兼社群媒體X老闆馬斯克表態無意收購短影音平台TikTok，美國總統川普則在自家社群稱對TikTok「非常感興趣」；華爾街日報（WSJ）引述知情人士指出，甲骨文、亞馬遜和微軟都表達接手意願。

有線電視新聞網（CNN）引述德國媒體The WELT Group報導，億萬富豪馬斯克1月28日以視訊方式出席一項峰會透露，並未為收購TikTok出價。

馬斯克說：「我沒有任何如果擁有TikTok想要做的計畫。」他補充，自己並未使用TikTok，也不熟悉這款應用程式的介面。

WSJ描述，過去作為房地產大亨兼真人秀明星的川普，現在又解鎖新角色，成為一名投資銀行家，無論公開或幕後，都是TikTok收購案的核心人物，且將決定TikTok的命運。

川普最近在真實社群發文說：「對TikTok有很大的興趣！這對中國和所有關心這件事的人來說是好事。」

WSJ引述知情人士透露，包括甲骨文、亞馬遜和微軟在內的多家公司已私下表示，有興趣參與TikTok或其美國業務的交易。與此同時，TikTok及其支持者正在推動一項解決方案，可能會放棄出售，轉而恢復該公司所稱的封鎖美國用戶資料計畫。

上周，TikTok執行長周受資會見白宮高級官員，並提出與美國投資者成立合資企業。知情人士透露，新公司總部將設在美國，負責監督數據安全。管理高層也將以美國為總部，董事會成員多數將由美國成員組成。

投資者是否包括美國政府本身，仍是一個懸而未決的問題。川普已任命副總統范斯負責監督談判。

美國2024年以國家安全為由，立法要求中國公司字節跳動在2025年1月19日前出售TikTok，否則這個短影音平台將在美國被禁。川普1月20日就任總統後簽署行政命令，延緩這項禁令75天，並在2月初簽署行政命令，下令美國財政部和商務部成立一個主權財富基金，還說可能會用於收購TikTok。

TikTok 川普 馬斯克

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