科技股收復失地 Nvidia收漲近9% 那指反彈2%

Nvidia收漲近9%。路透

美股上漲，從中國人工智慧新創公司DeepSeek崛起引發的拋售中收復部分失地；前一交易日科技股遭遇重創。

史坦普500指數上漲55.42點或0.92%至6067.7點，其中科技股漲幅最大。科技特選產業SPDR基金(XLK)上漲2.67%，27日則下跌4.9%。那斯達克指數飆升391.75點或2.03%至1萬9733.59點，而前一天則下跌3.1%。

道瓊工業指數上漲136.77點或0.31%至4萬4850.35點。

在28日的交易中，所有人的目光都集中在輝達 (Nvidia)身上，各大股指跟隨這家人工智慧牛市領頭羊的盤中波動而波動。該股上漲8.82%，收在當日高點附近。該股在開盤之初一度下跌。

在前一交易日中，輝達下跌了17%，市場縮水近6000億元，是美國上市公司有史以來最大的單日市值跌幅。科技同業博通和甲骨文在27日大跌之後分別上漲2.57%和3.61%。

經過周末社交媒體的激烈爭論後，DeepSeek AI 的威脅在27日達到頂峰。這家中國新創公司上月推出一個免費的開源大型語言模型，據稱該模型的建造成本不到600萬元。這項訊息引發人們對大型科技公司在AI領域的投資 的擔憂，而這種投資一直推動著晶片製造商如輝達的崛起。 DeepSeek是一個開源應用，據稱其採用的晶片成本僅為其他領先AI模型的一小部分。

投資人希望輝達能保持獲利，以加強對AI產業的信心；AI產業不僅在去年提振了晶片製造商的股價，也提振了電力生產商等影響深遠的市場。

雖然輝達28日上漲，但Globalt Investments資深投資組合經理人馬丁(Thomas Martin)表示投資人仍應保持謹慎，「我不認為已經完全擺脫困境。當人們試圖面對這個問題時，我們處於一些不確定性之中。」「我相信關於需要更多處理、數據中心等電力的重點仍然完好無損，但信心已經動搖。」

投資人的注意力轉向本周公布的企業財報。一些「七巨頭」的財報將在未來幾天公布，其中Meta Platforms、微軟、特斯拉和蘋果將於本周公布財報。

聯準會也將於29日做出最新利率決定。華爾街認為，本周聯準會幾乎肯定會停止降息行動並維持利率穩定。目前尚不清楚聯準會主席鮑爾將暗示今年將降息多少次。

AI強勢股Vistra和Talen Energy股價從高點回落，但這兩支股票一直在試圖收復27日的部分跌幅。但這種趨勢並不具有普遍性。星座能源(Constellation Energy)大部分交易時間都處於下跌狀態，收跌1.38%。這些股票在2024年表現出色，Vistra去年是史指表現次佳個股，僅次於Palantir。

古根漢證券電力和公用事業資深總經理波瑞札(Shahriar Pourreza)指出，即使沒有AI資料中心的預期需求，投資這些公司也是很合理的。

深水資產管理公司(Deepwater Asset Management)管理合夥人蒙斯特(Gene Munster)表示，「七巨頭」個股近期存在一些「漏洞」。

他表示，在DeepSeek導致股票大跌之後，他已轉向持有市值低於5000億元的小型科技公司，「作為一種多元化投資手段」。Deepwater仍然持有輝達和一些大型科技股，並將長期持有這些股票。

蒙斯特表示，「我仍然相信未來幾年這個市場還將繼續走高。我認為還遠遠沒有達到頂峰。」「最終泡沫將以驚人的破裂而告終。但我不認為泡沫昨天就破裂了。」並補充說，本周微軟、Meta和特斯拉的業績若不盡人意，都可能導致短期內出現小幅拋售。

在禮來公司2月6日公布上季業績前，分析師下修該公司的目標價。

禮來公司已經警告，其糖尿病藥物Mounjaro和肥胖症藥物Zepbound的銷售成長速度低於預期。富國銀行分析師班薩爾(Mohit Bansal)表示，這使得該股有點像「預告重點」。雖然預計該公司能夠實現2025年的修正財測，但班薩爾仍將目標價從1000美元下修至970美元。花旗也將其目標價從1250元下修至1190元。

根據LSEG的數據，禮來公司股票的平均目標價為980.66元，較上市以來上漲超過21%。