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美AI晶片出口新限制 威脅Nvidia營收

編譯黃淑玲／綜合外電
分析師認為，美國最新的晶片出口限制，將威脅到輝達（NVIDIA）營收。 歐新社
分析師認為，美國最新的晶片出口限制，將威脅到輝達（NVIDIA）營收。 歐新社

分析師和投資人周一（13日）表示，美國最新的人工智慧（AI晶片出口限制，將令輝達（NVIDIA）營收面臨巨大威脅。美國拜登政府趕在交接給川普新政府之前，日前再宣布出口限制新措施，旨在限制AI處理器在全球的銷售。

路透指出，拜登政府的最新規定，是目前為止最嚴厲的管控之一，限制了對大多數國家的AI晶片出口，只有被選上的一群美國親近盟友除外。

新規繼續禁止向包括中國大陸在內一些國家出口AI晶片，因為美國正試圖堵住監管漏洞，防止北京當局獲得可增強其軍事能力的先進晶片。

D.A. Davidson分析師路里亞（Gil Luria）說：「這些規定將大大限制（輝達的）市場，因為目前輝達高達一半的晶片最終是賣到新規實施後禁止銷售的國家。」

根據輝達申報文件，公司大約56%的營收來自美國以外的客戶，其中，中國大陸約占銷售額的17%。

輝達政府事務副總裁芬克爾（Ned Finkle）表示，最新公告的出口管制，「威脅到全球創新和經濟成長」，並將「損害美國的領導地位」。

他說，美國在AI的領導角色將受損，因為新規則「將以官僚控制，插手美國企業如何領導半導體、電腦、系統甚至軟體的設計和全球行銷」。

不是只有輝達批評新規定，其他機構也表達不滿，例如半導體產業協會（SIA）就表示，嚴厲的出口管制措施，將迫使美國公司將市占率拱手讓給競爭對手。

AJ Bell投資分析師高茲沃斯（Dan Coatsworth）說：「藉由限制（他國）獲得大量先進處理器，美國是很有效地在向世界展示誰才是老大。然而，這樣做威脅到輝達在內的許多美國企業，可能削弱他們的獲利潛力。」

路透分析，晶片出口限制新規的贏家可能是大型的雲端服務公司。因為根據新規，微軟、Alphabet旗下的Google和亞馬遜等大型雲端服務供應商，可以申請繞過AI晶片的出口許可要求，允許它們在受美國晶片進口限制影響的國家建立資料中心。

因此，分析師認為，這些已是AI重量級企業的公司，市占率很可能會增加。

CFRA研究分析師齊諾（Angelo Zino）指出，「我們長期以來本就視這些公司為AI守門員。因他們的財力足以持續投資於次世代的大型語言模型與龐大的安裝基礎」，「可以獲得最先進的晶片的公司，將具有優勢」。

不過，新規最終是否真的會實施，仍存在不確定性。因為新措施公告120天後才生效，這給了即將上任的川普政府一些權衡的時間。多位分析師相信，川普將更願意與個別企業或國家談判達成交易。

晶片 AI 輝達

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